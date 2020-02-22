الوداد يسقط أمام يوسفية برشيد في الدوري المغربي

Samedi 22 Février 2020



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الأناضول

- سقط الوداد الرياضي أمام مضيفه يوسفية برشيد بهدفين مقابل ثلاثة، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المغربي لكرة القدم.تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف أحرزه أمين أبوالفتح في الدقيقة 44، ثم عادل الإيفواري غباغبو جونيور النتيجة للضيوف مع حلول الدقيقة 59.ولم تدم فرحة الوداد بهدف التعادل سوى ثلاث دقائق فقط؛ إذ سجل عبد الصمد نياني هدف التقدم ليوسفية برشيد عند الدقيقة 62، بدوره رد غباغبو سريعا بهدف شخصي ثاني له ولفريقه مدركا به التعادل.المغربي عبد الصمد نياني رفض تقاسم النقاط مع الوداد وتمكن من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 67 أهدى به الفوز لفريقه يوسفية برشيد.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الوداد الرياضي عند النقطة 33 لكنه بقي متصدرا لجدول الترتيب بفارق نقطتين عن نهضة بركان الوصيف، في حين صعد يوسفية برشيد للمركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة فقط.وفي مواجهة أخرى، تعادل الدفاع الحسني الجديدي مع ضيفه اتحاد طنجة بهدف لهدف.