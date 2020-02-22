رئيس شركة طيران ايرلندية يزعم: ''المسلمين مصدر تهديد بالمطارات''

Samedi 22 Février 2020



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الأناضول

- رئيس شركة "رايان اير" مايكل أوليري، اعتبر أن "الرجال المسلمين مصدر تهديد في المطارات"

- تصريحات أوليري أثارت موجة من الغضب في أوساط المسلمين في بريطانيا



- المجلس الإسلامي البريطاني أكد في بيان، أن التصريحات "عنصرية وتدعو للتمييز"

زعم الرئيس التنفيذي لشركة "رايان اير" للنقل الجوي مايكل أوليري، أن الرجال المسلمين هم مصدر تهديد في المطارات، داعيا إلى ضرورة إجراء تفتيش إضافي لهم.جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "تايمز" السبت، مع رئيس شركة الطيران منخفضة التكاليف، ومقرها ايرلندا، انتقد خلالها الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات.ودعا أوليري إلى ضرورة إنقاص عمليات التفتيش بحق العائلات في المطارات، والتشديد في الوقت ذاته على تفتيش الرجال المسلمين الذين يسافرون لوحدهم دون عائلاتهم.وادعى بهذا الخصوص: "من هو منفذ التفجير، إنهم رجال يسافرون بمفردهم، أما إذا كان المسافر برفقة عائلته، فإن احتمال تنفيذه للتفجير هو صفر".وتابع قائلا: "هذه الأمور لا يمكنك الإفصاح عنها لأنها تعتبر عنصرية، لكن بشكل عام منفذ التفجير هو رجل مسلم، وقبل 30 عاما كان مصدر التهديد من الإيرلنديين".وأثارت تصريحات أوليري موجة من الغضب في أوساط المسلمين في بريطانيا، إذ أكد "المجلس الإسلامي البريطاني" في بيان، أن التصريحات "عنصرية وتدعو للتمييز".من جانبه، وصف النائب عن حزب العمال البريطاني خالد محمود، تصريحات أوليري بـ"السخيفة".وأضاف محمود مستنكرًا: "لقد قتل شاب ذو بشرة بيضاء، 9 أشخاص في ألمانيا، هذا الأسبوع، فهل يجب علينا إجراء تفتيش إضافي على كافة البيض لمعرفة إن كانوا فاشيين أم لا؟".وشدد النائب البريطاني على أن أوليري "ضيق الأفق للغاية، ويشجع على العنصرية".والأربعاء، نفذ إرهابي عنصري يدعى توبياس.ر (47 عاما)؛ هجوما مسلحا في مدينة هاناو الألمانية، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.