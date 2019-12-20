البعثة الأممية بليبيا: نأسف للتطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم بالبلاد

Vendredi 20 Decembre 2019
الأناضول - ليبيا/وليد عبد الله
في بيان صادر عنها شددت فيه على حتمية الحل السياسي للأزمة
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، إنها تأسف للتطورات الاخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم بالبلاد، بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شددت فيه على حتيمة الحل السياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكدت في بيانها أنها "ماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع حيال ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".
وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.
في بيان صادر عنها شددت فيه على حتمية الحل السياسي للأزمة
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، إنها تأسف للتطورات الاخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم بالبلاد، بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شددت فيه على حتيمة الحل السياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكدت في بيانها أنها "ماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع حيال ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".
وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.
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