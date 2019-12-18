بومبيو يعتزم الشهادة في ''عزل'' ترامب إذا كان مطلوبًا بموجب القانون

Mercredi 18 Decembre 2019



الأناضول

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية مع وزيري الخارجية والدفاع الهندي ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حسب موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.وقال بومبيو: "يسعدني تقديم أي وثاق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أجل عزله في مجلس الشيوخ، ويسعدني أن أشهد إذا كان ذلك مناسبًا، ومطلوبًا بموجب القانون".وأضاف: "لقد فعلت وزارة الخارجية الشيء نفسه طيلة فترة العمل، وسوف نستمر في القيام بذلك".يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، يجري خلالها طرح بندين في لائحة اتهامات عزل الرئيس، دونالد ترامب، للتصويت.ويصوت المجلس على بندين يتعلق إحداهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونغرس.ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.