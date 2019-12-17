بولبابه سالم: شق الغنوشي يرفض التيار... و يريد قلب تونس

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - أشار المحلل السياسي بولبابه سالم الى وجود شق داخل النهضة قريب من رئيس الحركة يعرقل المساعي التي قادها جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة و اخرون بعد قبول التيار الديمقراطي عرض النهضة الاخير المتمثل في وزارات العدل و الاصلاح الاداري و وزارة اخرى و كتابة الدولة للداخلية ،،
و كتب في تدوينة فيسبوكية أن هناك من توقع من النهضة رفض التيار للعرض لكن قبوله اربك هؤلاء الذين بدؤوا يثيرون تعلات واهية مثل تاخّر الرد و ضغط الوقت الذي لا يسمح بانتظار قرار المجلس الوطني للحزب الذي له صلاحيات نقض القرار الأول المتعلق يرفض المشاركة في الحكومة ، هذا الشق النهضاوي يريد مواصلة التعامل مع قلب تونس الذي يمثل المنظومة القديمة وهو شق رئيس الحركة .
شق الغنوشي الذي ظهر اليوم بقوة عبر وسائل الاعلام عاد ليعلن ان المفاوضات مع التيار الديمقراطي انتهت و بالتالي فان الحكومى القادمة ستضم حزب قلب تونس .
لكن كل ذلك مرتبط باجتماع كتلة النهضة الليلة و مكتبها السياسي غدا .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
"
هؤلاء يريدون قلب تونس و يرفضون التيار
بعد الوساطة التي قام بها جوهر بن مبارك و حبيب بوعجيلة و اخرون بين النهضة و التيار و حركة الشعب و جمعهم في جلسة تفاوضية يوم الأحد الماضي من اجل حكومة وطنية ذات نفس ثوري ،،، قدمت حركة النهضة عرضا جديا للتيار الديمقراطي (وزارة العدل تضم الشركة العدلية ووزارة الاصلاح الاداري و كاتب دولة للداخلية ووزارة اخرى ) ،،هذا العرض اعتبره التيار مقبولا لكنه دعا الى اجتماع مجلسه الوطني لينقض قراره السابق بالانسحاب من الحكومة .
في الاثناء يبدو ان الجناح النهضاوي المساند للتحالف مع قلب تونس تحرك اليوم بقوة لإجهاض انضمام التيار للحكومة و هو شق رئيس الحركة و ادعى ان الوقت ضاغط جدا و لن ننتظر اجتماع المجلس الوطني للتيار مما اربك المساعي و أصبح كل شيء ممكنا ".
و كتب في تدوينة فيسبوكية أن هناك من توقع من النهضة رفض التيار للعرض لكن قبوله اربك هؤلاء الذين بدؤوا يثيرون تعلات واهية مثل تاخّر الرد و ضغط الوقت الذي لا يسمح بانتظار قرار المجلس الوطني للحزب الذي له صلاحيات نقض القرار الأول المتعلق يرفض المشاركة في الحكومة ، هذا الشق النهضاوي يريد مواصلة التعامل مع قلب تونس الذي يمثل المنظومة القديمة وهو شق رئيس الحركة .
شق الغنوشي الذي ظهر اليوم بقوة عبر وسائل الاعلام عاد ليعلن ان المفاوضات مع التيار الديمقراطي انتهت و بالتالي فان الحكومى القادمة ستضم حزب قلب تونس .
لكن كل ذلك مرتبط باجتماع كتلة النهضة الليلة و مكتبها السياسي غدا .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
"
هؤلاء يريدون قلب تونس و يرفضون التيار
بعد الوساطة التي قام بها جوهر بن مبارك و حبيب بوعجيلة و اخرون بين النهضة و التيار و حركة الشعب و جمعهم في جلسة تفاوضية يوم الأحد الماضي من اجل حكومة وطنية ذات نفس ثوري ،،، قدمت حركة النهضة عرضا جديا للتيار الديمقراطي (وزارة العدل تضم الشركة العدلية ووزارة الاصلاح الاداري و كاتب دولة للداخلية ووزارة اخرى ) ،،هذا العرض اعتبره التيار مقبولا لكنه دعا الى اجتماع مجلسه الوطني لينقض قراره السابق بالانسحاب من الحكومة .
في الاثناء يبدو ان الجناح النهضاوي المساند للتحالف مع قلب تونس تحرك اليوم بقوة لإجهاض انضمام التيار للحكومة و هو شق رئيس الحركة و ادعى ان الوقت ضاغط جدا و لن ننتظر اجتماع المجلس الوطني للتيار مما اربك المساعي و أصبح كل شيء ممكنا ".
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Par:karimyousef (France )
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