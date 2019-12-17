بولبابه سالم: شق الغنوشي يرفض التيار... و يريد قلب تونس

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات

- أشار المحلل السياسي بولبابه سالم الى وجود شق داخل النهضة قريب من رئيس الحركة يعرقل المساعي التي قادها جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة و اخرون بعد قبول التيار الديمقراطي عرض النهضة الاخير المتمثل في وزارات العدل و الاصلاح الاداري و وزارة اخرى و كتابة الدولة للداخلية ،،و كتب في تدوينة فيسبوكية أن هناك من توقع من النهضة رفض التيار للعرض لكن قبوله اربك هؤلاء الذين بدؤوا يثيرون تعلات واهية مثل تاخّر الرد و ضغط الوقت الذي لا يسمح بانتظار قرار المجلس الوطني للحزب الذي له صلاحيات نقض القرار الأول المتعلق يرفض المشاركة في الحكومة ، هذا الشق النهضاوي يريد مواصلة التعامل مع قلب تونس الذي يمثل المنظومة القديمة وهو شق رئيس الحركة .شق الغنوشي الذي ظهر اليوم بقوة عبر وسائل الاعلام عاد ليعلن ان المفاوضات مع التيار الديمقراطي انتهت و بالتالي فان الحكومى القادمة ستضم حزب قلب تونس .لكن كل ذلك مرتبط باجتماع كتلة النهضة الليلة و مكتبها السياسي غدا .هؤلاء يريدون قلب تونس و يرفضون التياربعد الوساطة التي قام بها جوهر بن مبارك و حبيب بوعجيلة و اخرون بين النهضة و التيار و حركة الشعب و جمعهم في جلسة تفاوضية يوم الأحد الماضي من اجل حكومة وطنية ذات نفس ثوري ،،، قدمت حركة النهضة عرضا جديا للتيار الديمقراطي (وزارة العدل تضم الشركة العدلية ووزارة الاصلاح الاداري و كاتب دولة للداخلية ووزارة اخرى ) ،،هذا العرض اعتبره التيار مقبولا لكنه دعا الى اجتماع مجلسه الوطني لينقض قراره السابق بالانسحاب من الحكومة .في الاثناء يبدو ان الجناح النهضاوي المساند للتحالف مع قلب تونس تحرك اليوم بقوة لإجهاض انضمام التيار للحكومة و هو شق رئيس الحركة و ادعى ان الوقت ضاغط جدا و لن ننتظر اجتماع المجلس الوطني للتيار مما اربك المساعي و أصبح كل شيء ممكنا ".