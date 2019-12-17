جوهر الثائر الناعم الهادئ

Mardi 17 Decembre 2019



مرجعيته فكره و بوصلته الثورة و أهدافها النبيلة متصالح مع نفسه خالي من الأمراض و الأحقاد الأيديولوجية يمثل اليسار التونسي البعيد عن التفهات و الإستفزاز الهوياتي أدار إليه الرقاب بفضل معرفته و قرائته مخططات أعداء الثورة كان من الأوائل الذي قطع الطريق على المافيات و الفاسدين حيث كان بمثابة الجدار و السد العالي في وجه السيستام لم يبالي بحملات التشويه الذي لحقته حتى أنهم وصفوه بتهمة العادة الخوانجي عميل النهضة و الغنوشي إستعملوا معه سياسة الترغيب و الترهيب العصا و الجزرة عرضوا عليه المناصب من أجل فسح المجال أمام الفاسدين لإغتصاب الوطن و الدولة لكنه كان بأتم معنى الكلمة الإبن الحلال و الشرعي للثورة و لم يبعها بأي ثمن يتذكر الجميع إنهياره باكيا ليلة 13 أكتوبر ثورة الصناديق عندما قال تلك الكلمة المؤثرة الشعب التونسي العظيم صوت لنفسه و للثورة و حمى الوطن من أخطر عصابة كانت تتربص به ذلك هو جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري و الثائر الوسيم المتخلق و الهادئ لا يهتم بسفاسف الأمور و القضايا الوهمية هو فقط يهتم بمبادئ الثورة الشغل الكرامة و العدالة الإجتماعية جوهر بن مبارك يمثل اليوم و في هذا الضرف العصيب ضمير الثورة الحي...اليوم و في الوقت الذي تتعطل فيه الأمور و تتباعد المواقف بين التيارات الثورية من أبناء حركة 18 أكتوبر لتشكيل أول حكومة من رحم الثورة يتدخل جوهر بن مبارك دون تكليف من أي كان فقط لأجل الوفاء لشهداء الثورة و دون أي طمع أو حسابات ضيقة...بنسبة كبيرة نجح ابن الثورة المثقف و الرصين جوهر بن مبارك في دفع أبناء ملحمة 18 أكتوبر في بداية تحقيق حلم اجيال و اجيال ألا وهو حكومة تتكلم و تتنفس بهواء سيدي بوزيد الرڨاب الڨصرين الكرم حي التضامن و كل ربوع تونس المزيانة الثائرة ثورة العز المجد و الكرامة...مهما ستكون نتائج مبادرة جوهر بن مبارك التي من المؤكد أن نسبة نجاحها عالية جداً فإن تونس و الثورة ربحت ضمير حي لا يساوم أمام استحقاقات و مبادئ الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية...شكراً أيها الثائر الوسيم المتخلق جوهر بن مباركالثورة التونسية ليست عاڨر وهي ولادة إلى أبد الدهرتحيا تونسالمجد و العزة للشهداء