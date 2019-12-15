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Les Philippines secouées par un séisme de magnitude 6,8

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
AA - Les Philippines ont été frappées dimanche par un séisme de magnitude 6,8, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Le séisme s'est produit à 28,2 kilomètres (17,5 milles) sous la surface et son épicentre était la région de Davao del Sur du pays.


Aucune alerte au tsunami n'a été émise après le tremblement de terre.

Les autorités philippines doivent encore faire une déclaration sur les victimes.

Fin octobre, deux tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 6 ont frappé l'île de Mindanao, faisant 23 morts et 417 blessés.

  
  
     
  

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