السرّاج: الجيش الليبي يلقن الغزاة والمرتزقة دروسا قاسية

Vendredi 13 Decembre 2019



الأناضول



الحكومة الليبية تبسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج إن "قوات الجيش الليبي صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية"، في إشارة لمحاولة مسلحي حفتر التسلل لمنطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس.جاء ذلك في كلمة للشعب الليبي بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة.وقال السراج "لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، فلا ساعة صفر الا ساعة أوهام".وأضاف "آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع إلى الوقوف معا للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون".وتابع "أقول للمتدخلين والداعمين الخارجيين للحرب دعوا الليبيين وشأنهم.. لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم".وحول محاولات قوات حفتر السيطرة على منطقة التوغار جنوبي طرابلس قال إن " قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".ياتي خطاب السراج بعد ساعات من كلمة لخليفة حفتر زعم فيها بدء ساعة الصفر والاقتحام لقلب العاصمة.أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، بسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد محاولة مسلحي اللواء المتقاعد حفتر التسلل اليها.وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "عملية السيطرة جاءت بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية".وأشار البيان إلى أنه "تم قتل من كان على متنها من عناصر إجرامية ومرتزقة الجنجويد التابعين لمليشيات حفتر".