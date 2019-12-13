الجزائر..حملة تبون تعلن فوزه في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى

Vendredi 13 Decembre 2019
الأناضول - الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله - أعلنت إدارة حملة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، مساء الخميس، فوزه في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة بنسبة 64 بالمائة من الأصوات في وقت قال مرشحون آخرون أن هناك دور ثان في السباق.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير الإعلام بالحملة محمد لعقاب، بحسب مراسل الأناضول.
وحسب لعقاب فإن محاضر الفرز التي وصلت من مختلف المحافظات تظهر فوز تبون في الجولة الأولى بنسبة 64 بالمائة من الأصوات وحصد وحده نصف الأصوات في 35 محافظة من بين 48 تحصيها البلاد.
وأظهرت توقعات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية أن نتائج الفرز الأولية أظهرت تقدم تبون في معظم المحافظات.
لكن مديريات حملة كل من المرشح الإسلامي، عبد القادر بن قرينة، وكذا عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، أعلنت مرور منافسيها لجولة ثانية إلى جانب تبون.
ويرتقب أن تعلن السلطة المستقلة للإنتخابات الجمعة النتائج الرسمية الأولية للسباق على أن يعلن المجلس الدستوري خلال أسبوع النتائج النهائية.
وبعد محاولتين فاشلتين، استطاعت الجزائر، الخميس، تنظيم الانتخابات الرئاسية وسط ظروف استثنائية، ميزها انقسام الشارع بين مؤيد ورافض لها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة "محترمة"، احتل المعارضون لها الساحات العامة.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير الإعلام بالحملة محمد لعقاب، بحسب مراسل الأناضول.
وحسب لعقاب فإن محاضر الفرز التي وصلت من مختلف المحافظات تظهر فوز تبون في الجولة الأولى بنسبة 64 بالمائة من الأصوات وحصد وحده نصف الأصوات في 35 محافظة من بين 48 تحصيها البلاد.
وأظهرت توقعات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية أن نتائج الفرز الأولية أظهرت تقدم تبون في معظم المحافظات.
لكن مديريات حملة كل من المرشح الإسلامي، عبد القادر بن قرينة، وكذا عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، أعلنت مرور منافسيها لجولة ثانية إلى جانب تبون.
ويرتقب أن تعلن السلطة المستقلة للإنتخابات الجمعة النتائج الرسمية الأولية للسباق على أن يعلن المجلس الدستوري خلال أسبوع النتائج النهائية.
وبعد محاولتين فاشلتين، استطاعت الجزائر، الخميس، تنظيم الانتخابات الرئاسية وسط ظروف استثنائية، ميزها انقسام الشارع بين مؤيد ورافض لها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة "محترمة"، احتل المعارضون لها الساحات العامة.
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Par:Amir1 (United Kingdom )
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