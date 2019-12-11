الجزائر.. حزب بوتفليقة يعلن دعمه ''ميهوبي'' مرشحا للرئاسة

Mercredi 11 Decembre 2019
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله -
بحسب وثيقة وزعها علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني على رؤساء المكاتب المحلية للحزب
أعلنت جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة)، دعم المرشح عز الدين ميهوبي، بالانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
وجاء ذلك في وثيقة أرسلها علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني الأربعاء إلى رؤساء المكاتب المحلية للحزب، اطلعت عليها الأناضول.
وورد في الوثيقة: "أحثكم على مواصلة تعبئة المناضلين والمتعاطفين والمواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة المكثفة بالانتخابات لضمان فوز مرشح القطب الوطني عز الدين ميهوبي".
وميهوبي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده أحمد أويحيى رئيس وزراء بوتفليقة السابق والمسجون في قضايا فساد، كما كان الحزب ثاني تشكيلة سياسية ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق منذ وصوله الحكم عام 1999.
وإلى جانب ميهوبي وهو وزير أسبق للثقافة يتنافس في الانتخابات رئيسا الوزراء السابقين، علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.
بحسب وثيقة وزعها علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني على رؤساء المكاتب المحلية للحزب
أعلنت جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة)، دعم المرشح عز الدين ميهوبي، بالانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
وجاء ذلك في وثيقة أرسلها علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني الأربعاء إلى رؤساء المكاتب المحلية للحزب، اطلعت عليها الأناضول.
وورد في الوثيقة: "أحثكم على مواصلة تعبئة المناضلين والمتعاطفين والمواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة المكثفة بالانتخابات لضمان فوز مرشح القطب الوطني عز الدين ميهوبي".
وميهوبي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده أحمد أويحيى رئيس وزراء بوتفليقة السابق والمسجون في قضايا فساد، كما كان الحزب ثاني تشكيلة سياسية ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق منذ وصوله الحكم عام 1999.
وإلى جانب ميهوبي وهو وزير أسبق للثقافة يتنافس في الانتخابات رئيسا الوزراء السابقين، علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي).
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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