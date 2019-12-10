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ليفربول ونابولي يتأهلان لثمن نهائي أبطال أوروبا

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول -

تصدر ليفربول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن نابولي



تأهل فريقا ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب ليفربول على مضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

فرض لاعبو ريد بول سالسبورغ سيطرتهم على مجريات الشوط الأول محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث فرض لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء ومع حلول الدقيقة 57 بادر الضيوف بالتسجيل عبر الغيني نابي كيتا.

ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بدقيقة أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح نابولي ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة سجلها البولندي اركاديوز ميليك (هاتريك) الثالث له من ضربة جزاء في الدقائق 3 و26 و38، والبلجيكي درايس ميرتينز من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

بذلك، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن نابولي، وجاء ريد بول سالسبورغ ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

بذلك، تأهل فريقا ليفربول ونابولي لثمن نهائي دوري الأبطال، بينما سيتواجد ريد بول سالسبورغ في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

  
  
     
  

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