ضبط سفير المكسيك لدى الأرجنتين وهو يحاول سرقة كتاب

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - مكسيكو سيتي - استدعت الحكومة المكسيكية سفيرها لدى الأرجنتين بعد انتشار فيديو يظهره على ما يبدو وهو يحاول سرقة كتاب من إحدى مكاتب العاصمة، بيونس آيرس.
ووثقت كاميرات التسجيل في المكتبة السفير المكسيكي أوسكار ريكاردو ريكيو باسيرا وهو يلتقط كتابًا من أحد الرفوف، ويخفيه بين حزمة من الأوراق بيده.
وبينما تابع السفير مسيره محاولًا الخروج من المكتبة أوقفه أحد حراس الأمن وفتّش مقتنياته، ليضبط الكتاب "المسروق".
بدوره، وصف الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور الواقعة بأنها "مؤسفة"، وطلب من الناس الانتظار وعدم الخوض في الحادثة لحين انتهاء التحقيق الذي تجريه لجنة الأخلاقيات.
وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي أن السفير سيتم إقالته في حال وجدت اللجنة دليلًا على سرقته الكتاب.
يشار أن الرئيس المكسيكي الحالي فاز بمنصبه بعد الوعود التي قدمها لشعبه بالقضاء على الفساد في الحكومة.
ووثقت كاميرات التسجيل في المكتبة السفير المكسيكي أوسكار ريكاردو ريكيو باسيرا وهو يلتقط كتابًا من أحد الرفوف، ويخفيه بين حزمة من الأوراق بيده.
وبينما تابع السفير مسيره محاولًا الخروج من المكتبة أوقفه أحد حراس الأمن وفتّش مقتنياته، ليضبط الكتاب "المسروق".
بدوره، وصف الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور الواقعة بأنها "مؤسفة"، وطلب من الناس الانتظار وعدم الخوض في الحادثة لحين انتهاء التحقيق الذي تجريه لجنة الأخلاقيات.
وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي أن السفير سيتم إقالته في حال وجدت اللجنة دليلًا على سرقته الكتاب.
يشار أن الرئيس المكسيكي الحالي فاز بمنصبه بعد الوعود التي قدمها لشعبه بالقضاء على الفساد في الحكومة.
En continu
- Hier 14:19 حسين جنيح.. تكلم حتى أراك!!!.
- Hier 14:09 بلدية سوسة عاجزة عن تحرير الرصيف!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
12°
|14°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|14°-12
|16°-12
|16°-12
|17°-10
|19°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 364) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 841) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 795) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 353) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 444) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 505) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 357) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 884) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 162) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 474) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 022) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 910) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 989) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 801) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 292) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 394) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 280) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 925) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 780) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 505) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:independentMen (Tunisia )
Sur:صندوق زكاة، صندوق كرامة، بنك إسلامي، و منتوج حلال !!!.