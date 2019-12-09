نيوزيلندا.. ثورة بركان تتسبب في إصابات ومفقودين

Lundi 09 Decembre 2019



الأناضول

- ثار بركان في جزيرة وايت أيلاند بنيوزيلندا، الإثنين، بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابات وفقدان عدد من الأشخاص.وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أردرن، إن البركان ثار في الجزيرة الواقعة بالساحل الشمالي للبلاد أثناء زيارة مجموعة من السائحين، حسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".وأضافت أن نحو 100 شخص كانوا في الجزيرة وقت ثورة البركان، وبعضهم لا يزال في عداد المفقودين، دون أن تحدد عددا.وقالت إن فرقة إنقاذ تبحث عن المفقودين.وذكرت هيئة الإسعاف أن نحو 20 شخصا بحاجة للعلاج جراء تعرضهم لإصابات، حسب المصدر نفسه.وحسب هيئة المسح الجيولوجي النيوزيلندية، ثار البركان الساعة 14:17 مساء بالتوقيت المحلي (01:17 ت.غ).وسبق أن ثار بركان "وايت آيلاند"، هو الوحيد النشط في نيوزيلندا أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013.وتعتبر هذه الجزيرة وجهة سياحية رائجة وواحدة من أنشط الأماكن البركانية الأكثر زيارة في العالم.