ماذا تحيك التلفزة الوطنية ضد مجلس نواب الشعب؟

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - سؤال يطرح نفسه بإلحاح بعدما لاحظناه من مؤشرات وأيضا من معلومات من داخل التلفزة التونسبة بأن بعض الفاعلين يتحركون للتأثير في البرمجة لمواكبة ما يحدث داخل مجلس النواب من تشنج وتوتر لتأليب الرأي العام وخدمة أيضا لطرف سياسي بعينه والواضح هنا أنه الحزب الدستوري ورئيسته عبير موسي حيث تمت فجأة برمجة برنامج لها سيبث بعنوان قهوة عربي...
كما أنه تم تعيين أحد أعضاء حزبها ومن أشد ومناصريه لإخراج مداولات مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الإعتبار واجب الحياد المفروض على المرفق العام والمخرجة المعنية بالأمر لم تنفك منذ ساعات عن الإدلاء بتصريحات وإعلان مواقف باسم التلفزة الوطنية ضد إئتلاف الكرامة دون الرجوع لإدارتها بما يطرح التساؤل أيضا عمن يسير كل هذا الحراك من داخل هضبة الهلتون وماهو موقف الرئيس المدير العام من كل ذلك؟
وكانت المخرجة التلفزية بسمة خنفير كشفت صلب تدوينة لها يتم تناقلها عبر موقع الفايسبوك انه تم منعها رفقة الفريق التلفزي من تغطية كلمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف حزب الكرامة فضلا على تعسفهم على المصورين.
وبحسب بعض المصادر كان نواب ائتلاف الكرامة على علم بميولات المخرجة التلفزية المنتمية لحزب عبير موسي
ويبقى السؤال هل يأتي يوم يطالب فيه النواب بمخرجي تلفزة محايدين لنقل جلسات البرلمان؟؟؟
كما أنه تم تعيين أحد أعضاء حزبها ومن أشد ومناصريه لإخراج مداولات مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الإعتبار واجب الحياد المفروض على المرفق العام والمخرجة المعنية بالأمر لم تنفك منذ ساعات عن الإدلاء بتصريحات وإعلان مواقف باسم التلفزة الوطنية ضد إئتلاف الكرامة دون الرجوع لإدارتها بما يطرح التساؤل أيضا عمن يسير كل هذا الحراك من داخل هضبة الهلتون وماهو موقف الرئيس المدير العام من كل ذلك؟
وكانت المخرجة التلفزية بسمة خنفير كشفت صلب تدوينة لها يتم تناقلها عبر موقع الفايسبوك انه تم منعها رفقة الفريق التلفزي من تغطية كلمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف حزب الكرامة فضلا على تعسفهم على المصورين.
وبحسب بعض المصادر كان نواب ائتلاف الكرامة على علم بميولات المخرجة التلفزية المنتمية لحزب عبير موسي
ويبقى السؤال هل يأتي يوم يطالب فيه النواب بمخرجي تلفزة محايدين لنقل جلسات البرلمان؟؟؟
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Par:aziz75 (France )
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