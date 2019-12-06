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كولومبيا..السكان الأصليون يهددون بالزحف نحو العاصمة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
الأناضول - بوغوتا - هدد السكان الأصليون في كولومبيا، الخميس، الحكومة في بلادهم بالزحف نحو العاصمة بوغوتا، ما لم تحترم السلطات وعودها لهم بخصوص عدد من الموضوعات.

ويتهم السكان الأصليون الحكومة بعدم الحفاظ على وعودها، مثل الحق في الحصول على الأراضي التي تنتمي إليهم تاريخيا والتشاور معهم في مشروعات التعدين التي تجرى داخل أراضيهم.


ويحتج السكان الأصليون أيضا على عمليات قتل نشطاء حقوق الإنسان وزعماء الجماعة، حيث تم اغتيال المئات منهم منذ أن وقعت الحكومة اتفاق السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة في عام 2016.

هيرني فلور، أحد أعضاء المجلس المحلي بإقليم "كاوكا" جنوب غربي البلاد، قال في تصريحات لإحدى المحطات الإذاعية، الخميس، إنهم يمهلون الحكومة حتى 7 ديسمبر/كانون أول الجاري "للحصول على رد صريح" بخصوص مسألة احترام الوعود السابقة التي قطعتها على نفسها.

وتابع قائلا "وإذا لم نحصل على ما نريد فإن 30 ألف شخص سيخرجون من إقليم كاوكا صوب القصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه كولومبيا احتجاجات وإضرابات منذ 21 نوفمبر/كانون الثاني الماضي، تشارك فيها فئات كثيرة من المجتمع.

ويطالب المحتجون بالتصدى لتهريب المخدرات وأعمال العنف وتحسين أوضاع العمال والتقديمات التقاعدية، كما يطالب البعض أيضا بتقديم دعم للتعليم الرسمى وحماية السكان الأصليين والمدافعين عن الحقوق، واحترام اتفاق السلام الموقع عام 2016 مع تنظيم "فارك" المسلح سابقا، والذى يعتبره دوكى اتفاقا متساهلا جدا.

وتنوع المشاركون وأسباب الاحتجاجات فى كولومبيا، فمن المشاركين العمال المركزيون المطالبون بمبادرات رسمية لجعل سوق العمل ونظام التقاعد أكثر مرونة ، وهو ما تنفيه الحكومة.

كما شارك الطلاب فى تلك الاحتجاجات؛ للمطالبة بالمزيد من الموارد للتعليم العام، والذين يعانون من نقص التمويل ، كما يطالبون بالوفاء بالاتفاقيات المتفق عليها مع إيفان دوكى العام الماضى.

وأيضًا السكان الأصليون، الذين يطلبون الحماية بعد مقتل 126 منهم منذ تولى إيفان دوكى السلطة فى أغسطس/آب 2018 ، وفقًا لأرقام من المنظمة الوطنية للسكان الأصليين فى كولومبيا، وقتل معظمهم فى مناطق الاتجار بالمخدرات.

وتأتي التحركات بكولومبيا في مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية، الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي وفنزويلا.

  
  
     
  

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