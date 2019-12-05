Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Howa Saheeh  

يحدث فقط في تونس : تعيش تتمنى في عنبة، تموت يجيبولك عنقود!!!.

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..


أعلنت أمس وزيرة الصحة، و الشباب و الرياضة سنية بالشيخ عن الإنطلاق في الدراسات المتعلقة بإحداث مستشفى جامعي في ولاية باجة، باجة العظيمة ، باجة مطمورة روما، باجة قاهرة محلة البايات، باجة التي تبعد سوى ساعة عن مركز الحاضرة!!! باجة هذه لا يوجد بها مشفى، كمشافي "النصارى" و لا حتى طريق تؤدي إليه، إن أصاب أهلها مكروه فبعد فاجعة عمدون، يعلن وزير التجهيز عن البدء في دراسة مشروع جسر و يحدد حتى كلفته و لكن الجسر و المشفى المزمع إنجازهما كلّفا الكثير من الدماء الزكية، دماء شباب تونس و شابات تونس الاعماق، و الكثير الكثير من الألم و القهر و العذاب، هذه المشاريع التي تأتي بعد فوات الأوان، و بعد أن يسيل من الدم ما يروي التراب، هي مجرد إستفزاز للأهالي, و شراء للسلم الأهلي في سوق النخاسة و النجاسة، فأغلب مشاريع بلادي ترقد في رفوف المكاتب الفاخرة للمسؤولين الذين إختارهم الشعب لخدمته، فخانوه و هانوه، و النتيجة ما حصل في عمدون مرات عديدة، و لازال سيحدث في مناطق أخرى إن إستمر نفس الأسلوب في التعاطي مع الأوضاع..


أنا و من ورائي شرفاء الوطن نتحداكم أن تنجزوا ما وعدتم في الآجال، و حتى بعد الآجال، و متأكد أن هذه الأتربة التي نثرتموها في أعين أهالي باجة، سبق و إن فعلتم ذلك مع أهالي قابس و مدنين و سيدي بوزيد و صفاقس و قفصة و غيرها من المدن التونسية، أغرقتموها بمشاريع لا وجود فعلي لها إلا على الورق..

وأنت تجوب مناطق الضل و التهميش، و تدخل وراء البلايك لا ترى الا شواهد المشاريع في الخلاء، و كأنها شواهد قبور لا حياة فيها و لا أثر، الغرض منها إيهام الناس أننا هنا و هذه المشاريع تُنجز لفاءدتكم، و الواقع أنها كذبة كبرى لا مشاريع كبرى،

نعرف جغرافية النسيج الصناعي و البنية التحتية التابعة لها، و نعرف إمكانيات المناطق الداخلية و الجنوبية، لكن لا مشاريع تتحرك، و لا تنمية، و لا إنجازات، تماما كتعبيد الطرقات في الأحياء الشعبية و تهذيبها، إرتبطت فقط بمواعيد الإنتخابات البلدية. التشريعية ، و قديما الانتخابات الرئاسية..

في لبنان البلد الجميل، و الجمال، الذي يشهد حراكا مماثلا و غير مسبوق أقدم المتظاهرون في حركة رمزية على طرد النواب و عدم السماح لهم بالدوام، أعتقد أننا في تونس يلزمنا إلزام المسؤولين بقوة الشارع على الإيفاء يتعهداتهم و ألاّ يطلقوا وعودا غير قادرين على متابعتها، و الا فليتهيؤوا للطوفان القادم من الأعماق، و اعتقد انه بدأ فعلا في جرف الرواسب المتعفنة الآسنة...

  
  
     
  

festival-509e36984fb82d9903982969ab7bef8c-2019-12-05 14:12:27






0 de 0 commentaires pour l'article 193857



En continu

الخميس 05 ديسمبر 2019 | 8 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:44
20°
 20° % 49 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1420°-1221°-1218°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575554409|193857 1209|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires