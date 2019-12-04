ارتفاع عجز ميزانية الأردن 22 بالمئة في 9 أشهر

Mercredi 04 Decembre 2019
الأناضول - عمان / رهام علي - ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.
وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الأربعاء، بلغ إجمالي العجز 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 983.1 مليون دينار (.1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.
وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 998 مليون دينار (1.4مليار دولار)، مقابل 783.6 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.
وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 30.05 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، يمثل 96.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل الدين العام 28.3 مليار دينار(39.9 مليار دولار) في 2018.
وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، مشروع موازنتها 2020 بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بالمعاد تقديره لسنة 2019.
وقالت الحكومة إن هذه الموازنة هي الأولى من نوعها خلال سنوات ترفع الإنفاق الرأسمالي، وتخصصه تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأبقى مشروع قانون موازنة 2020 المنح على قيمتها كما هي في 2019، بحدود 807 ملايين دينار (1.1 مليار دولار)، بزيادة 3 ملايين دينار فقط (4.2 مليون دولار).
وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الأربعاء، بلغ إجمالي العجز 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 983.1 مليون دينار (.1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.
وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 998 مليون دينار (1.4مليار دولار)، مقابل 783.6 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.
وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 30.05 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، يمثل 96.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل الدين العام 28.3 مليار دينار(39.9 مليار دولار) في 2018.
وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، مشروع موازنتها 2020 بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بالمعاد تقديره لسنة 2019.
وقالت الحكومة إن هذه الموازنة هي الأولى من نوعها خلال سنوات ترفع الإنفاق الرأسمالي، وتخصصه تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأبقى مشروع قانون موازنة 2020 المنح على قيمتها كما هي في 2019، بحدود 807 ملايين دينار (1.1 مليار دولار)، بزيادة 3 ملايين دينار فقط (4.2 مليون دولار).
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Par:lazaro (Tunisia )
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