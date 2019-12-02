Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ahibak Fok Matitsawwar  

تونس.. بالشموع والورود تأبين ضحايا الحافلة السياحية المنكوبة

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
الأناضول - تونس/ شيماء المناعي - تجمع العشرات من الشباب التونسي، مساء الاثنين، أمام وزارة السياحة بالعاصمة، في وقفة لتأبين ضحايا الحافلة السياحية التي انقلبت الأحد ما أسفر عن مصرع 26 شخصا.

وبحسب مراسلة الأناضول، قام الشباب بوضع الشموع والورود وصور الضحايا في محطة لانطلاق الحافلات السياحية وسط العاصمة إلى الوجهات المختلفة.


صابر الغزواني كاتب عام جمعية شبابية تهتم بمجال التخييم قال: "أردنا من خلال هذه الوقفة الرمزية تخليد ذكرى هذه الحادثة الأليمة".

وأضاف في حديثه للأناضول: "لا نحمل أحدا مسؤولية ما حدث فالتحقيقات متواصلة، لكن ندعو إلى الاعتناء بهذا القطاع (السياحة)".
بدوره، شدد حلمي مقديش الكاتب العام للجمعية التونسية للتجوال (مستقلة) في حديثه للأناضول: "حاولنا من خلال هذه الوقفة محاولة البحث عن حلول لمثل هذه المشكلات"، دون ان يشير الى طبيعة المشكلات التي يقصد.

وشهدت تونس ظهر الأحد، انقلاب حافلة سياحية، وسقوطها في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي، عندما كانت متجهة من العاصمة نحو مدينة عين دراهم (شمال غرب) الجبلية السياحية، وفق وزارة الداخلية التونسية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

Photo Yassine Gaidi/AA




























  
  
     
  
festival-4c451f4b0815f0ad7637263c45275cc9-2019-12-02 22:53:04






0 de 0 commentaires pour l'article 193706



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
16°
 15° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.78 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1520°-1321°-1319°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    18687,2

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,14884 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   113,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575323812|193706 2025|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires