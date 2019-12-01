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السعودية تتولى رسميا رئاسة مجموعة العشرين لدورة 2020

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
الأناضول - الرياض - تسلمت السعودية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية، وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب (واس)، ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن محاور تمكين الإنسان، و الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.


وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، على مستوى الوزراء وأخرى ولمسؤولين حكوميين وممثلي مجموعات التواصل.

يشار إلى أن اليابان استضافت أعمال قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الماضي.

وتأسست مجموعة العشرين في 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي.

وتتكون المجموعة من: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

  
  
     
  
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