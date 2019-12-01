السعودية تتولى رسميا رئاسة مجموعة العشرين لدورة 2020

Dimanche 01 Decembre 2019
الأناضول - الرياض - تسلمت السعودية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية، وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبحسب (واس)، ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن محاور تمكين الإنسان، و الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، على مستوى الوزراء وأخرى ولمسؤولين حكوميين وممثلي مجموعات التواصل.
يشار إلى أن اليابان استضافت أعمال قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الماضي.
وتأسست مجموعة العشرين في 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي.
وتتكون المجموعة من: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب (واس)، ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن محاور تمكين الإنسان، و الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، على مستوى الوزراء وأخرى ولمسؤولين حكوميين وممثلي مجموعات التواصل.
يشار إلى أن اليابان استضافت أعمال قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الماضي.
وتأسست مجموعة العشرين في 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي.
وتتكون المجموعة من: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
En continu
- 12:55 بوعلي... شفافية
- Hier 20:55 كيف استأمنك الغنوشي على الأمانة يا زياد؟
- Hier 11:33 حمة السياسي الفاشل و المحنّط...
- Hier 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 09:22 3 مصابين في حادثة طعن بالعاصمة الهولندية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:13
|05:41
|
21°
|20°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|20°-15
|22°-14
|21°-13
|20°-13
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(116 832) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 770) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 318) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 039) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 877) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 915) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 150) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 215) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 997) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 548) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 462) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 985) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 123) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 707) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 679) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 380) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 781) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 658) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 480) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 050) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:Fessi425 ( )
Sur: قتلى وجرحى في إنقلاب حافلة سياحية في عين دراهم