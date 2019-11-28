يسار خارج التاريخ ، يقبل آليات الديمقراطية و يرفض نتائجها

Jeudi 28 Novembre 2019
بقلم الاستاذ بولبابه سالم
انتظرت من حمة الهمامي و حزب العمال بيانا يصارح فيه التونسيين بأسباب هزيمته الكارثية في الانتخابات و يعلن فيه حمة استقالته و الدعوة الى مؤتمر جديد للحزب و ينسج على منوال منصف المرزوقي بعد ان تجاوزته الاحداث ليترك الفرصة للشباب و ينفع تونس من موقع آخر،، لكن كالعادة هروب الى الأمام و خطاب متعالي وهذه من مصائب اليسار التونسي المغلق المتماهي مع السلفية الماركسية ، يعتقدون ان الناس تلاميذ وهم العباقرة و يفهمون كل شيء رغم اللطخات المتتالية.. اتهامات بالجملة للخصوم الايديولوجيين الذين انتخبهم الشعب (النهضة و ائتلاف الكرامة)بمعنى يقبلون بآليات الديمقراطية و يرفضون نتائجها .. كما يتحدث الببان عن تجاوزات انتخابية خطيرة و كأن ّ حمة الهمامي خسر الانتخابات بصنتيمات قليلة رغم انه لم يحصل حتى على 1 % .
لم يسأل نفسه : لماذا انتخب الفقراء قيس سعيد و لم ينتخبوا حمة الهمامي ؟ لماذا انتخبوا نبيل القروي الذي يشير البيان الى اتهامات له بالفساد و تناسى أن نسمة قامت بحملته الانتخابية سنة 2014 ؟ لماذا اختار الناس النهضة و قلب تونس و التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة و الدستوري الحر و تحيا تونس و لم ينتخبوا حزب العمال الذي خرج بصفر مقاعد ؟ لماذا لم تحافظ على الأقل على نتائج الجبهة في انتخابات 2014 ؟
سؤال اخر ؛ لماذا تخلى عنكم ابرز مناضلي حزب العمال ؟
و أخيرا ،، مصطلح اليسار ليس ملكا لحزب بل هو فكرة قد يتبناها حتى حزب يميني او محافظ لينتصر للفقراء و العدالة الاجتماعية ،،، هاهو قيس سعيد المحافظ يأتيه الفقراء من كل فج عميق و يثقون به و لا يثقون بك .
مازالت تونس قي انتظار يسار التاريخ المنحاز الى القضايا الاجتماعية و المتحرر من المعارك الايديولوجية الهووية و المؤمن بالديمقراطية و احترام ارادة الشعب .
اليسار التونسي الحقيقي هو يسار جورج عدة و جيلبار النقاش و العياشي الهمامي و ليس يسار كراسات دار التقدم السوفياتية التي اصبحت في المتاحف الروسية .
كاتب و محلل سياسي
انتظرت من حمة الهمامي و حزب العمال بيانا يصارح فيه التونسيين بأسباب هزيمته الكارثية في الانتخابات و يعلن فيه حمة استقالته و الدعوة الى مؤتمر جديد للحزب و ينسج على منوال منصف المرزوقي بعد ان تجاوزته الاحداث ليترك الفرصة للشباب و ينفع تونس من موقع آخر،، لكن كالعادة هروب الى الأمام و خطاب متعالي وهذه من مصائب اليسار التونسي المغلق المتماهي مع السلفية الماركسية ، يعتقدون ان الناس تلاميذ وهم العباقرة و يفهمون كل شيء رغم اللطخات المتتالية.. اتهامات بالجملة للخصوم الايديولوجيين الذين انتخبهم الشعب (النهضة و ائتلاف الكرامة)بمعنى يقبلون بآليات الديمقراطية و يرفضون نتائجها .. كما يتحدث الببان عن تجاوزات انتخابية خطيرة و كأن ّ حمة الهمامي خسر الانتخابات بصنتيمات قليلة رغم انه لم يحصل حتى على 1 % .
لم يسأل نفسه : لماذا انتخب الفقراء قيس سعيد و لم ينتخبوا حمة الهمامي ؟ لماذا انتخبوا نبيل القروي الذي يشير البيان الى اتهامات له بالفساد و تناسى أن نسمة قامت بحملته الانتخابية سنة 2014 ؟ لماذا اختار الناس النهضة و قلب تونس و التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة و الدستوري الحر و تحيا تونس و لم ينتخبوا حزب العمال الذي خرج بصفر مقاعد ؟ لماذا لم تحافظ على الأقل على نتائج الجبهة في انتخابات 2014 ؟
سؤال اخر ؛ لماذا تخلى عنكم ابرز مناضلي حزب العمال ؟
و أخيرا ،، مصطلح اليسار ليس ملكا لحزب بل هو فكرة قد يتبناها حتى حزب يميني او محافظ لينتصر للفقراء و العدالة الاجتماعية ،،، هاهو قيس سعيد المحافظ يأتيه الفقراء من كل فج عميق و يثقون به و لا يثقون بك .
مازالت تونس قي انتظار يسار التاريخ المنحاز الى القضايا الاجتماعية و المتحرر من المعارك الايديولوجية الهووية و المؤمن بالديمقراطية و احترام ارادة الشعب .
اليسار التونسي الحقيقي هو يسار جورج عدة و جيلبار النقاش و العياشي الهمامي و ليس يسار كراسات دار التقدم السوفياتية التي اصبحت في المتاحف الروسية .
كاتب و محلل سياسي
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Par:aziz75 (France )
Sur:يسار خارج التاريخ ، يقبل آليات الديمقراطية و يرفض نتائجها