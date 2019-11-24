10 لاعبين عرب في القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

Dimanche 24 Novembre 2019



الأناضول

- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأحد، قائمة أولية تضم 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.وسيتم اختيار الأفضل خلال حفل سيقيمه الاتحاد القاري للعبة في الغردقة بمصر في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وضمت القائمة 10 لاعبين عرب هم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.بالإضافة إلى 4 لاعبين جزائريين أبطال أمم إفريقيا الأخيرة هم رياض محرز وبغداد بونجاح ويوسف بلايلي وإسماعيل بن ناصر.ويمثل المغرب كل من حكيم زياش وأشرف حكيمي، ومن تونس فرجاني ساسي وطه الخنيسي.وضمت القائمة من الكاميرون أندريه أونانا وايريك ماكسيم شوبوموتينج كما يتواجد في القائمة ثلاثة لاعبين من السنغال وصيف النسخة الأخيرة لأمم إفريقيا هم ساديو ماني وإدريسا جاي وكاليدو كوليبالي، ويمثل الثلاثي ويليفريد نديدي وأوديون إيجالو وفيكتور أوسيمين الكرة النيجيرية.ويتواجد من كوت ديفوار ويلفريد زاها ونيكولا بيبي، ومن غانا توماس بارتي وجوردان أيو.ودخل القائمة أيضا الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ، والتنزاني مبوانا ساماتا، والأوغندي دينيس أونيانجو، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمالغاشي كارولوس أندرياماتسينورو والتوغولي كودجو فو دو لابا والمالي موسى ماريجا والغيني نابي كيتا .