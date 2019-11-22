كولومبيا..إضراب عام ومسيرات بالعاصمة بوغوتا تتحول لأعمال عنف

Vendredi 22 Novembre 2019
الأناضول - انطلق الإضراب العام فى كولومبيا، الخميس، وسط انتشار الجيش فى الشوارع بالعاصمة بوغوتا التي تحولت فيها مسيرة كبيرة إلى العنف، في الوقت الذي شارك فيه مواطنون من جميع أنحاء البلاد في مظاهرات سلمية إلى حد كبير.
المظاهرات، والمسيرات، والإضرابات تأتي احتجاجا على السياسات الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح، حيث شارك فيها آلاف الأشخاص
وبحسب ما ذكرته صحف محلية، شارك في الدعوة إلى إضراب الخميس، النقابات العمالية في المدن المختلفة، والتنظيمات الطلابية، ومئات منظمات المجتمع المدني، احتجاجًا على حكومة الرئيس، إيفان دوكي
وشددت حكومة دوكي من الإجراءات الأمنية قبيل الاحتجاجات، وسط مخاوف حكومية من إمكانية أن تضرب البلاد موجة العنف التي تجتاح دولأ أخرى في أمريكا اللاتينية.
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوغوتا، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعوب أكبر من قادتهم" و "استقل أيها الرئيس".
وتحولت المسيرة إلى أعمال عنف في فترة ما بعد الظهيرة عندما قامت مجموعة صغيرة من الأشخاص الملثمين بإلقاء البيض على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في أجزاء أخرى من العاصمة وفي مدينة كالي، حيث أصيب سبعة من ضباط الشرطة وفرض رئيس البلدية حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.
وقدر رئيس الشرطة أوسكار أتيهورتوا عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 130 ألف شخص.
وأغلقت كولومبيا جميع حدودها البرية والمائية مؤقتًا بسبب الإضراب العام الذي بدأ، الخميس.
وذكرت إدارة الهجرية الكولومبية في بيان لها، أن الحدود البرية والمعابر الجمركية بالموانئ ستغلق لمدة يومين تحسبا للإضراب العام، بحسب ما نقلته صحيفة "التيمبو" المحلية.
وأفاد البيان، أن الحدود البرية والبحرية للبلاد سيتم إغلاقها مؤقتًا حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وقال مسؤولون كولومبيون، بحسب الصحيفة، إن جميع المعابر الحدودية البحرية، والنهرية، والبرية للبلاد ستغلق اعتبارًا من اليوم، بما في ذلك الحدود مع الإكوادور، وبيرو، والبرازيل، وفنزويلا.
وتابع المسؤولون، أن هذا التدبير تم اتخاذه من أجل تحقيق الأمن في المسيرات والمظاهرات التي ستنظم في مختلف مدن البلاد.
المظاهرات، والمسيرات، والإضرابات تأتي احتجاجا على السياسات الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح، حيث شارك فيها آلاف الأشخاص
وبحسب ما ذكرته صحف محلية، شارك في الدعوة إلى إضراب الخميس، النقابات العمالية في المدن المختلفة، والتنظيمات الطلابية، ومئات منظمات المجتمع المدني، احتجاجًا على حكومة الرئيس، إيفان دوكي
وشددت حكومة دوكي من الإجراءات الأمنية قبيل الاحتجاجات، وسط مخاوف حكومية من إمكانية أن تضرب البلاد موجة العنف التي تجتاح دولأ أخرى في أمريكا اللاتينية.
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوغوتا، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعوب أكبر من قادتهم" و "استقل أيها الرئيس".
وتحولت المسيرة إلى أعمال عنف في فترة ما بعد الظهيرة عندما قامت مجموعة صغيرة من الأشخاص الملثمين بإلقاء البيض على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في أجزاء أخرى من العاصمة وفي مدينة كالي، حيث أصيب سبعة من ضباط الشرطة وفرض رئيس البلدية حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.
وقدر رئيس الشرطة أوسكار أتيهورتوا عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 130 ألف شخص.
وأغلقت كولومبيا جميع حدودها البرية والمائية مؤقتًا بسبب الإضراب العام الذي بدأ، الخميس.
وذكرت إدارة الهجرية الكولومبية في بيان لها، أن الحدود البرية والمعابر الجمركية بالموانئ ستغلق لمدة يومين تحسبا للإضراب العام، بحسب ما نقلته صحيفة "التيمبو" المحلية.
وأفاد البيان، أن الحدود البرية والبحرية للبلاد سيتم إغلاقها مؤقتًا حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وقال مسؤولون كولومبيون، بحسب الصحيفة، إن جميع المعابر الحدودية البحرية، والنهرية، والبرية للبلاد ستغلق اعتبارًا من اليوم، بما في ذلك الحدود مع الإكوادور، وبيرو، والبرازيل، وفنزويلا.
وتابع المسؤولون، أن هذا التدبير تم اتخاذه من أجل تحقيق الأمن في المسيرات والمظاهرات التي ستنظم في مختلف مدن البلاد.
En continu
- Hier 21:42 ''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
- Hier 20:09 سامية .. الصّوت النّشاز في التيّار
- Hier 19:02 زياد كريشان بين الترغيب و الترهيب
- Hier 18:50 الحلول الممكنة لواقع سريالي
- Hier 18:36 القطيع الرهيـــــــــــــــــــــــــــب...
- Hier 17:27 سيف الدين مخلوف: رفع شعار رابعة فخر و واجب
- Hier 15:24 أهم ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020
- Hier 12:58 الرابطة الاولى - برنامج وحكام الجولة التاسعة
- Hier 12:51 القصبة: الشاهد يلتقي سمير ماجول
- Hier 10:52 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:08
|14:47
|12:12
|07:04
|05:34
|
10°
|21°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-10
|19°-11
|18°-12
|18°-15
|19°-13
Follow @babnet_Tunisie
(114 958) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 466) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 322) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 157) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 703) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 164) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 69 230) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 233) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 260) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 294) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 013) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 329) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 622) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 879) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 811) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 51 794) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 902) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 273) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 941) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 126) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:lechef ( )
Sur: والد ادم: طلبي الوحيد هو اعدام قتلة ابني ومن يتحدث عن حقوق الانسان نقلّو يحط ولدو في بلاصة ادم ويحس الّي أنا حاسّو