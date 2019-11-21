رسميًا.. السوبر الإفريقي في قطر 14 فبراير المقبل

Jeudi 21 Novembre 2019



الأناضول

- أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، إقامة كأس السوبر الافريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية، بالعاصمة القطرية الدوحة.ووفقًا لبيان منشور على موقع "كاف" الرسمي "سيتم إقامة لقاء السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير / شباط المقبل في الدوحة".وجاء قرار "الكاف" رغم اعتراض نادي الزمالك على إقامة اللقاء في قطر، بحسب تصريحات رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، لسوء الأوضاع السياسية بين مصر وقطر.وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفيدرالية، بفوزه في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، إثر انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بفوز كلا الفريقين (1-0) على ملعبه.بينما فاز الترجي بلقب دوري أبطال افريقيا بعدما ألغت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرار إعادة المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، وقررت لجنة المسابقات بالكاف اعتماد فوز الترجي باللقب.