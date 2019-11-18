الى وزراء الحكومة القادمة :اهجروا مكاتبكم

Lundi 18 Novembre 2019



فبحيث، يتنقل وزير الصحة من مستشفى و مؤسسة صحية لأخرى بطريقة مبرمجة أو مفاجأة حسب الضرورة ، يعاين الاخلالات و يسلط ضغطا ايجابيا متواصلا على المسؤولين و الموظفين ، وكذلك يفعل وزير الداخلية من ولاية الى معتمدية الى اقليم ومنطقة ومركز ، ووزير العدل من محاكم و سجون ، ووزير التربية من معهد و مدرسة ، ووزير التعليم العالي ، ووزير التجهيز ، ووزير المالية و بقية الوزراء بلا استثناء ، بمن فيهم رئيسهم النزيه و الوطني حد النخاع.يتفقدون ، و يعاينون ويحفزون و يصلحون و ان لزم الأمر يبطشون و يضربون على أيادي العابثين و المستهترين .أمنيتي ، أن تكون الحكومة القادمة ، حكومة العمل الميداني بإمتياز ، حكومة نبض الشارع و المواطنين و المواطنات ، حكومة القرب من مشاغل الادارة و الناس ، حكومة الفعل و الاصلاح و الانجاز ، حكومة موجودة في كل مكان و زمان يقرؤ لها ألف حساب ، حكومة تملأ الفراغات الرهيبة و التسيب المضر بمصالح العباد و البلاد .و ليس ذلك بعزيز .