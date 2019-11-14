أخيراً قالها ''أنا يائس بائس وحزين '' هكذا تكلم لطفي العماري على كرسي الإعتراف بالهزيمة و قوة اللطخة...

Jeudi 14 Novembre 2019
خالد الهرماسي
حجم و هول الهزيمة جعل العماري يبدو كأنه خسر كل شيء و أول خسارته نفسه التي طوعها و وظفها لزرع اليأس و الكفر بالديمقراطية الحرية و الكرامة...
هكذا كان الحزين منذ حوالي عشرة سنوات وهو يستغل كل مساحة إعلامية لسب و ثلب الثورة التي قطعت عليه و أمثاله إمتيازات العهد النوفمبري إذ كان هو شخصيا من المنتفعين بأموال التجمع الفاسدة و نظام المهن الوهمية
الحزن شديد و الألم كبير لأن العماري خاب ظنه في جيش تونسي جمهوري ولاءه الوحيد للعلم و الوطن فقد حاول مرارا و تكرارا على طريقة إعلام السيسي في مصر عسكرة تونس وجعلها نسخة من السيناريو المصري...
لقد حاول كل هذه السنين دمغجة الشعب و توجيهه حيث تريد قوى الردة الذي هو ذراعها الإعلامي...
لقد كان دون حياء يعادي الثورة و الحرية و الديمقراطية
مختبئا وراء ستار الدولة الوطنية المغشوشة...
لقد شتم و ثلب الجميع حكما و معارضة و شعبا لكنه في الحقيقة كان يشتم و يثلب نفسه دون أن يشعر...
الحزن شديد و عميق لأنه كان يعتقد أنه شخصية مؤثرة في المجتمع فإذا بالشعب يعكس له حجمه الحقيقي الذي هو تحت الصفر...
إذ رغم القصف الإعلامي الموجه و العنيف لم يتمكن لطفي العماري من إقناع حتى جناح بعوضة أن تونس سوداوية على طريقة لباسه و فكره فكانت إيجابة الشعب التونسي العظيم له و أمثاله رغم الهزات و الإرتجاجات تونس بعد الثورة خير...
أول مرة لطفي العماري قال كلمة صدق أنا حزين فعلا إنه حزين الحزن الذي سوف يرمي به في مزبلة التاريخ...
عشرة سنوات من خطاب الكره الحقد و البغضاء لم يقدر بها لطفي العماري على مس أي ركن من أركان الثورة لأنها ثورة كرامة ومن لا يملك الكرامة لن يطولها أو يستطيع ضرها...
إعتراف لطفي العماري الحزين كانت رسالة غريق من تحت الماء لقد هزمتني الثورة وإني أغرق أغرق أغرق...
الثورة لا تنهزم لأنها الأصل والباقي تفاصيل
تونس سعيدة في قمة السعادة بإنتصار الثورة على أعدائها...
تونس بعد الثورة خير
حجم و هول الهزيمة جعل العماري يبدو كأنه خسر كل شيء و أول خسارته نفسه التي طوعها و وظفها لزرع اليأس و الكفر بالديمقراطية الحرية و الكرامة...
هكذا كان الحزين منذ حوالي عشرة سنوات وهو يستغل كل مساحة إعلامية لسب و ثلب الثورة التي قطعت عليه و أمثاله إمتيازات العهد النوفمبري إذ كان هو شخصيا من المنتفعين بأموال التجمع الفاسدة و نظام المهن الوهمية
الحزن شديد و الألم كبير لأن العماري خاب ظنه في جيش تونسي جمهوري ولاءه الوحيد للعلم و الوطن فقد حاول مرارا و تكرارا على طريقة إعلام السيسي في مصر عسكرة تونس وجعلها نسخة من السيناريو المصري...
لقد حاول كل هذه السنين دمغجة الشعب و توجيهه حيث تريد قوى الردة الذي هو ذراعها الإعلامي...
لقد كان دون حياء يعادي الثورة و الحرية و الديمقراطية
مختبئا وراء ستار الدولة الوطنية المغشوشة...
لقد شتم و ثلب الجميع حكما و معارضة و شعبا لكنه في الحقيقة كان يشتم و يثلب نفسه دون أن يشعر...
الحزن شديد و عميق لأنه كان يعتقد أنه شخصية مؤثرة في المجتمع فإذا بالشعب يعكس له حجمه الحقيقي الذي هو تحت الصفر...
إذ رغم القصف الإعلامي الموجه و العنيف لم يتمكن لطفي العماري من إقناع حتى جناح بعوضة أن تونس سوداوية على طريقة لباسه و فكره فكانت إيجابة الشعب التونسي العظيم له و أمثاله رغم الهزات و الإرتجاجات تونس بعد الثورة خير...
أول مرة لطفي العماري قال كلمة صدق أنا حزين فعلا إنه حزين الحزن الذي سوف يرمي به في مزبلة التاريخ...
عشرة سنوات من خطاب الكره الحقد و البغضاء لم يقدر بها لطفي العماري على مس أي ركن من أركان الثورة لأنها ثورة كرامة ومن لا يملك الكرامة لن يطولها أو يستطيع ضرها...
إعتراف لطفي العماري الحزين كانت رسالة غريق من تحت الماء لقد هزمتني الثورة وإني أغرق أغرق أغرق...
الثورة لا تنهزم لأنها الأصل والباقي تفاصيل
تونس سعيدة في قمة السعادة بإنتصار الثورة على أعدائها...
تونس بعد الثورة خير
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Par:raisonnable (United Kingdom )
Sur: حركة مشروع تونس تؤكد ثبات توجهاتها والاتعاظ من تجارب الماضي