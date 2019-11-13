''النواب الأمريكي'' يبدأ أولى الجلسات العلنية في تحقيق عزل ترامب

Mercredi 13 Novembre 2019
الأناضول - بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أولى الجلسات العلنية في إطار التحقيق المتعلق بإمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن أولى الجلسات العلنية بدأت بإفادتين من كل من وليام تايلور، القائم بأعمال السفير الأمريكي في كييف، وجورج كنت، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية والخبير في شؤون أوكرانيا.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في وقت لاحق، الأربعاء، إلى كل من لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا والمسؤولة عن المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ثم ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية.
من جانبه، علق ترامب، على بدء الجلسات قائلا إنه "مشغول للغاية بشكل لا يمكنه من مشاهدة الجلسة".
وقال في تصريحات صحفية: "أنا مشغول جدا. إنها (الجلسات) ملاحقة سياسية.. أنا متأكد من أنني سأحصل على تقرير".
وبدأ المجلس التحقيق رسميا أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف مساءلة ترامب، عقب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية (أوكرانيا) على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
وكشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأجريت المكالمة في 25 يوليو/ تموز الماضي، وهنأ خلالها ترامب، نظيره الأوكراني، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
وتحوم فضيحة المكالمة حول طلب ترامب من زيلينسكي، فتح قضية فساد في كييف ضد جو بايدن، منافسه الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة (2020)، وابنه هانتر، بهدف تشويه سمعتهما.
ودفعت فضيحة الاتصال مع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس ترامب.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن أولى الجلسات العلنية بدأت بإفادتين من كل من وليام تايلور، القائم بأعمال السفير الأمريكي في كييف، وجورج كنت، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية والخبير في شؤون أوكرانيا.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في وقت لاحق، الأربعاء، إلى كل من لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا والمسؤولة عن المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ثم ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية.
من جانبه، علق ترامب، على بدء الجلسات قائلا إنه "مشغول للغاية بشكل لا يمكنه من مشاهدة الجلسة".
وقال في تصريحات صحفية: "أنا مشغول جدا. إنها (الجلسات) ملاحقة سياسية.. أنا متأكد من أنني سأحصل على تقرير".
وبدأ المجلس التحقيق رسميا أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف مساءلة ترامب، عقب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية (أوكرانيا) على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
وكشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأجريت المكالمة في 25 يوليو/ تموز الماضي، وهنأ خلالها ترامب، نظيره الأوكراني، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
وتحوم فضيحة المكالمة حول طلب ترامب من زيلينسكي، فتح قضية فساد في كييف ضد جو بايدن، منافسه الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة (2020)، وابنه هانتر، بهدف تشويه سمعتهما.
ودفعت فضيحة الاتصال مع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس ترامب.
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Par:RESA67 (France )
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