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سفارة قطر تفتح باب التأشيرات لمشجعي الترجي الرياضي التونسي

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - تقام النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية على مدار 11 يومًا في ثلاثة ملاعب في دولة قطر خلال شهر ديسمبر القادم.

وفي إطار تسهيل دخول الجماهير الرياضية المساندة للترجي الرياضي التونسي الذي سيشارك في هذا الحدث وضعت السلطات القطرية
رابطا الكتروني للحصول على تأشيرة بشروط وخففة وبتسهيلات كثيرة قصد تسهيل مهمة كل الفاعلين في هذه البطولة القادمين من تونس لمزيد من المعلومات حول البطولة، والأندية المشاركة وكيفية الحصول على التذاكر.


وقد وضعت سفارة قطر في تونس ان رابطا مباشرا لتقديم طلبات تأشيرات إلكترونية عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:
https://tinyurl.com/rhptmge

ولمزيد المعلومات يرجى مراجعة رابط الأسئلة المتكررة: https://tinyurl.com/ruwqh6c

  
  
     
  
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