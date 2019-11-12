Ooredoo تونس تجدد شراكتها مع النادي الإفريقي

Mardi 12 Novembre 2019



بلاغ صحفي

أكثر من 140 ألف مشترك CA Mobile

- عززت شركة Ooredoo تونس دعمها لفائدة كرة القدم التونسية من خلال تجديد عقدها الاستشهاري مع النادي الإفريقي للموسمين القادمين 2019-2020 و2020-2021.وتبلغ قيمة العقد 5 ملايين دينار (2.5 مليون دينار في الموسم الواحد( ويعتبر هذا العقد مهما بالنسبة إلى النادي الإفريقي خاصة في هذه الظروف الراهنة هذا وقد أنعش المشغل خزينة النادي بمليون دينار بمجرد إمضاء العقد .علما أنّ الشراكة بين Ooredoo والنادي الإفريقي تعود إلى سنة 2006 حيث عملا سويا على البرنامج خاص للاحتفال بمئوية فريق باب الجديد .وبهذه المناسبة صرّح السيد منصور الخاطر المدير عام الجديدOoredoo أنّ " هذه الشراكة مع هذا النادي العريق صاحب القاعدة الجماهيرية الكبرى مهمة للغاية بالنسبة لنا لدعم النادي وجماهيره في التحديات القادمة ".ومن جهته أشاد السيد عبد السلام اليونسي رئيس النادي الإفريقي بخصوص هذه الشراكة " نحن نشكر Ooredoo تونس على دعمها المتواصل واللامحدود للنادي وستنعش هذه الشراكة من دعم خزينة النادي بموارد مالية إضافية وبالتالي سيتمكن من تعزيز كفاءة النادي على كل الأصعدة.للتذكير فإنّ Ooredoo والنادي الإفريقي أطلقا سنة 2015 عرض الهاتف CA Mobile والذي ينتسب إليه أكثر من 140 ألف مشترك وقد مكن هذا العرض من ضخ أكثر من مليوني دينار في خزينة النادي سنويا ويتوجه العرض بالأخص إلى مشجعي النادي الإفريقي و إلى كل الحرفاء عامة ويمكنكم التمتع بهذا العرض من خلال إدخال رمز الهاتف *1920 # لكل خطوط Ooredoo أو من خلال خدمة تغيير المشغل بالنسبة لبقية المشغلين.