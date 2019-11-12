Radio Babnet Tunisie On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun3  

Ooredoo تونس تجدد شراكتها مع النادي الإفريقي

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
بلاغ صحفي - عززت شركة Ooredoo تونس دعمها لفائدة كرة القدم التونسية من خلال تجديد عقدها الاستشهاري مع النادي الإفريقي للموسمين القادمين 2019-2020 و2020-2021.

وتبلغ قيمة العقد 5 ملايين دينار (2.5 مليون دينار في الموسم الواحد( ويعتبر هذا العقد مهما بالنسبة إلى النادي الإفريقي خاصة في هذه الظروف الراهنة هذا وقد أنعش المشغل خزينة النادي بمليون دينار بمجرد إمضاء العقد .


علما أنّ الشراكة بين Ooredoo والنادي الإفريقي تعود إلى سنة 2006 حيث عملا سويا على البرنامج خاص للاحتفال بمئوية فريق باب الجديد .

وبهذه المناسبة صرّح السيد منصور الخاطر المدير عام الجديدOoredoo أنّ " هذه الشراكة مع هذا النادي العريق صاحب القاعدة الجماهيرية الكبرى مهمة للغاية بالنسبة لنا لدعم النادي وجماهيره في التحديات القادمة ".

ومن جهته أشاد السيد عبد السلام اليونسي رئيس النادي الإفريقي بخصوص هذه الشراكة " نحن نشكر Ooredoo تونس على دعمها المتواصل واللامحدود للنادي وستنعش هذه الشراكة من دعم خزينة النادي بموارد مالية إضافية وبالتالي سيتمكن من تعزيز كفاءة النادي على كل الأصعدة.



أكثر من 140 ألف مشترك CA Mobile

للتذكير فإنّ Ooredoo والنادي الإفريقي أطلقا سنة 2015 عرض الهاتف CA Mobile والذي ينتسب إليه أكثر من 140 ألف مشترك وقد مكن هذا العرض من ضخ أكثر من مليوني دينار في خزينة النادي سنويا ويتوجه العرض بالأخص إلى مشجعي النادي الإفريقي و إلى كل الحرفاء عامة ويمكنكم التمتع بهذا العرض من خلال إدخال رمز الهاتف *1920 # لكل خطوط Ooredoo أو من خلال خدمة تغيير المشغل بالنسبة لبقية المشغلين.


  
  
     
  
festival-9547346c63c0ec11b6affb93e9b741ab-2019-11-12 14:49:14






0 de 0 commentaires pour l'article 192549



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
17°
 17° % 87 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1419°-1420°-1319°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573567865|192549 684|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires