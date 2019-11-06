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قدم: يوفنتوس الإيطالي يحجز مقعدًا في ثمن نهائي أبطال أوروبا

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
الأناضول - حجز فريق يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، مقعدًا في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة للبطولة القارية.


بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وجاء تأهل يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث إلى سبع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

بادر يوفنتوس بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عبر الويلزي آرون رامزي، لكن سرعان ما أدرك لوكوموتيف موسكو التعادل عن طريق أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 12.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء الهدف الثاني والفوز ليوفنتوس في الدقيقة 93 عن طريق البرازيلي دوجلاس كوستا.


  
  
     
  
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