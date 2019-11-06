''لوفتهانزا'' الألمانية تلغي 1300 رحلة وسط دعوة لإضراب

Mercredi 06 Novembre 2019
الأناضول - أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، الأربعاء، إلغاء نحو ألف و300 رحلة جوية وسط دعوة لإضراب مدته 48 ساعة بدءا من الخميس، لأطقم الضيافة الجوية.
والإثنين، دعت نقابة (يوفو) التي تمثل نحو 20 ألفا من أطقم الضيافة الجوية بالشركة، إلى إضراب يشمل جميع رحلات لوفتهانزا التي تقلع من ألمانيا لمدة يومين للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين ظروف العمل.
وقالت الشركة، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "ستلغي نحو 700 رحلة مقررة الخميس، ونحو 600 رحلة مقررة الجمعة".
ومن المتوقع أن يؤثر إلغاء تلك الرحلات على نحو 180 ألف راكب، حسب وسائل إعلام محلية.
وجاء قرار إلغاء الرحلات بعد أن فشلت "لوفتهانزا"، الأربعاء، في الحصول على أمر قضائي من محكمة في فرانكفورت لوقف الإضراب.
وقال متحدث باسم "لوفتهانزا"، لوسائل إعلام محلية، إن "الشركة ستسعى حاليا للطعن بقرار المحكمة في محاولة لوقف الإضراب".
كما ذكرت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نعمل حاليا بأقصى سرعة ممكنة لإعداد خطة خاصة للرحلات الجوية ليومي الخميس والجمعة، وسيتم نشرها الأربعاء".
والثلاثاء، تقدمت الشركة إلى المحكمة بطلب، لوقف ذلك الإضراب.
والإثنين، دعت نقابة (يوفو) التي تمثل نحو 20 ألفا من أطقم الضيافة الجوية بالشركة، إلى إضراب يشمل جميع رحلات لوفتهانزا التي تقلع من ألمانيا لمدة يومين للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين ظروف العمل.
وقالت الشركة، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "ستلغي نحو 700 رحلة مقررة الخميس، ونحو 600 رحلة مقررة الجمعة".
ومن المتوقع أن يؤثر إلغاء تلك الرحلات على نحو 180 ألف راكب، حسب وسائل إعلام محلية.
وجاء قرار إلغاء الرحلات بعد أن فشلت "لوفتهانزا"، الأربعاء، في الحصول على أمر قضائي من محكمة في فرانكفورت لوقف الإضراب.
وقال متحدث باسم "لوفتهانزا"، لوسائل إعلام محلية، إن "الشركة ستسعى حاليا للطعن بقرار المحكمة في محاولة لوقف الإضراب".
كما ذكرت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نعمل حاليا بأقصى سرعة ممكنة لإعداد خطة خاصة للرحلات الجوية ليومي الخميس والجمعة، وسيتم نشرها الأربعاء".
والثلاثاء، تقدمت الشركة إلى المحكمة بطلب، لوقف ذلك الإضراب.
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Par:kamelwww (France )
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