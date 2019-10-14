Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Al Tayer Al Mosafer  

عباس يهنئ سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
الأناضول - رام الله/ لبابة ذوقان - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الرئيس قيس سعيد، بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

وقال في برقية التهنئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا):" يسعدنا أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا بتهانينا القلبية الحارة بنجاح العملية الانتخابية، وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعب تونس الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية".


وأضاف:" نغتنم هذه المناسبة الطيبة لنعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا وبلدينا، وعن وقوفنا التام إلى جانب شعب تونس الذي احتضن شعبنا وقضيته العادلة في مختلف مراحل نضاله، واثقين بأن هذه العلاقات ستزداد عمقا ومتانة في ظل ولايتكم".

وفاز سعيد، الأحد، بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمئة لمنافسه نبيل القروي.


  
  
     
  
festival-baa8a68147398bae36e330ffb5b09877-2019-10-14 21:05:42






0 de 0 commentaires pour l'article 190998



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
24°
 24° % 78 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2228°-2024°-1926°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571085710|190998 874|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires