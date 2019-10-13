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القروي مقرا بهزيمته: تم حرماني من التواصل مع الناخبين

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - تونس - أقر المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الأحد، بهزيمته بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه جرى "حرمانه" من التواصل مع الناخبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القروي خلال مؤتمر صحفي بمقر حملته الرئاسية، بالعاصمة تونس، عقب الإعلان عن خسارته بالاقتراع أمام منافسه قيس سعيد، وفق تقديرات أولية.


وتوجه القروي بالشكر إلى كل التونسيين الذي صوتوا لصالحه وصوتوا لـ"سعيد".

وأكد تعرضه للسجن "باطلا"، مشيرا إلى أنه رغم حالته النفسية والبدنية إلا أنه أجرى المناظرة رغم أنه لم يكن مستعدا لها.

ولفت إلى أنه كان بإمكانه مقابلة أنصاره وأعضاء حملته والشخصيات والمنظمات الوطنية، وتوجيه حملته في حين أنه كان في السجن ولم يكن بإمكانه القيام بهذا الأمر.
وقضى القروي نحو شهر ونصف موقوفا بالسجن، على خلفية اتهامات بالفساد.
واعتبر القروي أن "تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، قائلا: "تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين".

ولفت إلى أن حزبه "قلب تونس" في انتظار النتائج الرسمية التي ستقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "ومن ثمة سيعرفون كيف يتصرفون".

ووفق تقديرات أولية، فاز سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة كبيرة.

ونقل التليفزيون الرسمي نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تظهر حصول سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه القروي.

  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 190918

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 41m |           
ردو بالكم لايزيد يهرب ... حاسس بيه قاعد ينوم فيناة..

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 35m |           
بقطع النظر على كل المسارا السياسية القضاء يجب ان يواصل مساره ... وهذه المناورات التي يحاول المرشح الساقط في الانتخابات ان يمززها لن تنطلي على الوانسة ... يحاول يغطنا و ينسينا القضايا التلتلة اللي مازال تفصلش فيها ...

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 31m |           
On ne peut pas gagner lorsqu'on a comme conseiller un type dérangé comme benbrick.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 22m |           
القروي عندما كان في السجن كان يعتبر خارج االسيستام و لهذا صوت له جزء هاما من المواطنين.خروجه من السجن لم يكن في صالحه انتخابيا.مساندة الاعلام المأجور له ادت الى هزيمتة لان الشعب مل من الكذب والصياح و العياط في التلافز

Aziz75  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 16m |           
مبروك لوتس بجميع توجهاتها.اليوم يبدأ عمل جديد و واقعي و حقيقي لوتس جديدة و شعب نبيل بكل أطيافه

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 14m |           
قيس سعيد حرم نفسه بنفسه من اجلك من لقاء جمهوره واتصر، لو تقدر فهم هذه الحركة من قيس سعيد ستفهم وزنك الحقيقي



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