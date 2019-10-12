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بغياب سوريا.. وزراء الخارجية العرب يلتقون بالقاهرة في جلسة طارئة

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
الأناضول - التقى وزراء خارجية عرب في اجتماع طارئ بمقر جامعة الدول العربية، السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث الموقف من الأوضاع الميدانية الأخيرة في سوريا.

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية عقب اطلاق تركيا عملية نبع السلام شرق الفرات شمالي سوريا الأربعاء، لتطهير المنطقة من الارهابيين، وتهيئتها لعودة اللاجئين.


وترأس الاجتماع وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، وفق لقطات بثها التلفزيون المصري الرسمي.

وتغيب سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها منذ 2012.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

  
  
     
  
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