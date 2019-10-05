Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  

تايلاند.. قاضي يحاول الانتحار احتجاجا على النظام القضائي

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
الأناضول - بانكوك - أطلق قاضي تايلاندي بمحكمة "يالا"، جنوبي البلاد، النار على نفسه، في محاولة انتحار فاشلة، داخل قاعة المحكمة، احتجاجا على النظام القضائي في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، السبت، أن القاضي كاناكورن بيانتشانا، أطلق النار على صدره، الجمعة، عقب إصداره حكما (لم تذكر تفاصيله) ضد 5 رجال مسلمين في قضية مرتبطة بالأمن القومي للبلاد، وجرائم التآمر وحمل السلاح.


وأشارت أن القاضي ألقى خطابا داخل المحكمة بثه مباشرًة على موقع "فيسبوك"، طالب فيه بنظام قضائي يوفر مزيدا من العدالة، قبل محاولته الانتحار.

وقال القاضي في خطابه: "أنت بحاجة إلى أدلة واضحة وذات مصداقية لمعاقبة شخص ما، لذلك إذا كنت غير متأكد، فلا تعاقبهم، وأنا لا أقول أن الأشخاص الخمسة لم يرتكبوا الجرائم، لكنهم قد يكونوا ارتكبوها"، في إشارة إلى عدم تأكده بشكل قاطع من ارتكابهم للجرائم التي عوقبوا عليها.

وأضاف: "يجب أن تكون العملية القضائية تتمتع بالشفافية والمصداقية، فمعاقبة الأشخاص الخطأ يجعلهم كبش فداء".

وقبيل محاولته الانتحار، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور للقاضي، قال فيه إنه تم "الضغط عليه للعثور على مذنبين (في إحدى القضايا) رغم نقص الأدلة".

وتابع: "إذا لا يمكنني الحفاظ على القسم الذي أديته لمنصبي، فأفضل الموت على أن أعيش بلا شرف".

يشار أنّه من النادر جدا أن ينتقد قاضي تايلاندي النظام القضائي في بلده.

  
  
     
  
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