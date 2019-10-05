14 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت في العراق

Samedi 05 Octobre 2019
الأناضول - بغداد - بلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التي يشهدها العراق حتى الساعة (17:30 ت.غ)، من مساء السبت، 14 قتيلا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
جاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية، مقتل 5 متظاهرين، اثنين منهم في حي شولا، غربي العاصمة العراقية بغداد، واثنين آخرين في منطقة ميدان التحرير، فيما لقى آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.
ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.
ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.
وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة".
جاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية، مقتل 5 متظاهرين، اثنين منهم في حي شولا، غربي العاصمة العراقية بغداد، واثنين آخرين في منطقة ميدان التحرير، فيما لقى آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.
ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.
ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.
وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة".
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
24°
|22°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-19
|27°-20
|23°-18
|24°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(201 027) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(166 334) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 440) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 183) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 99 355) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 744) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 892) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 787) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 909) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 426) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 56 382) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 54 844) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 184) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 105) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 741) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 710) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 468) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 50 887) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 509) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 404) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:manoura (Tunisia )
Sur: رئاسية 2019..قيس سعيد ''يلتزم بعدم القيام بحملة انتخابية في الدور الثاني رفعا لكل لبس بشأن عدم تساوى الحظوظ بين المترشحين الاثنين''