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14 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت في العراق

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
الأناضول - بغداد - بلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التي يشهدها العراق حتى الساعة (17:30 ت.غ)، من مساء السبت، 14 قتيلا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

جاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية، مقتل 5 متظاهرين، اثنين منهم في حي شولا، غربي العاصمة العراقية بغداد، واثنين آخرين في منطقة ميدان التحرير، فيما لقى آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.


ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.

ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.

وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة".

  
  
     
  
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