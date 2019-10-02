القروي يوجّه رسالة للغنوشي ويتّهمه بالوقوف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - وجّه الثلاثاء 1 أكتوبر، المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف بتهم فساد وتبييض أموال رسالة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
واتهم القروي الغنوشي بالمغالطة والتضليل ومهاجمته ومهاجمة حزبه قلب تونس على خلفية اعلانه أن النهضة لا يمكن أن تتحالف مع قلب تونس بسبب وجود شبهة فساد.
وقال القروي مخاطبا الغنوشي "ليس أنت من يرفض التحالف معنا بل كل ما في الأمر هو أنّني أرفض التحالف معكم ومع حزبكم وأكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة".
وقال القروي إنه يرفض التحالف مع الغنوشي والنهضة لما تعلقت به وبحزبه من "شبهات جرائم خطيرة تتمثل في الاغتيالات والارهاب والتواطئ في تسفير الشباب".
كما أكّد القروي رفضه التحالف مع الغنوشي لأنه يقف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري وقال "أرفض التحالف معكم لأنّكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السرّي لإيقافي ثمّ إبقائي في السجن وإقصائي وتغييبي من الساحة السياسيّة".
وتابع موجها كلامه للغنوشي "إنّ كلّ من يرى حصيلة حكمكم مع حلفائكم في الحكومة، وخيانتكم للشعب الذي أكرمكم وبجّلكم يدرك أنّه لا يمكن التحالف معكم ونحن متمسّكون بتطبيق مشروعنا لإنقاذ البلاد وإصلاح ما أفسدتموه وهدّمتموه".
وختم تدوينته متحديا الغنوشي "نعم نرفض التحالف معكم ونضرب معكم موعدا يومي 6 و13 أكتوبر عندما سيقول الشعب كلمته ويسلّمكم فاتورة حكمكم لثمان سنوات".
واتهم القروي الغنوشي بالمغالطة والتضليل ومهاجمته ومهاجمة حزبه قلب تونس على خلفية اعلانه أن النهضة لا يمكن أن تتحالف مع قلب تونس بسبب وجود شبهة فساد.
وقال القروي مخاطبا الغنوشي "ليس أنت من يرفض التحالف معنا بل كل ما في الأمر هو أنّني أرفض التحالف معكم ومع حزبكم وأكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة".
وقال القروي إنه يرفض التحالف مع الغنوشي والنهضة لما تعلقت به وبحزبه من "شبهات جرائم خطيرة تتمثل في الاغتيالات والارهاب والتواطئ في تسفير الشباب".
كما أكّد القروي رفضه التحالف مع الغنوشي لأنه يقف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري وقال "أرفض التحالف معكم لأنّكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السرّي لإيقافي ثمّ إبقائي في السجن وإقصائي وتغييبي من الساحة السياسيّة".
وتابع موجها كلامه للغنوشي "إنّ كلّ من يرى حصيلة حكمكم مع حلفائكم في الحكومة، وخيانتكم للشعب الذي أكرمكم وبجّلكم يدرك أنّه لا يمكن التحالف معكم ونحن متمسّكون بتطبيق مشروعنا لإنقاذ البلاد وإصلاح ما أفسدتموه وهدّمتموه".
وختم تدوينته متحديا الغنوشي "نعم نرفض التحالف معكم ونضرب معكم موعدا يومي 6 و13 أكتوبر عندما سيقول الشعب كلمته ويسلّمكم فاتورة حكمكم لثمان سنوات".
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Par:bensa94 (France )
Sur: رفض الإفراج على نبيل القروي