ميركل: الدول الصناعية سبب الاحتباس الحراري.. والنامية ضحيته

Lundi 23 Septembre 2019



الأناضول

- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، إن "البلدان الصناعية هي السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري والدول النامية ضحية هذا الاحتباس".جاء ذلك في خطاب ميركل بقمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة نيويورك الأمريكية، أكدت فيه أن البشر وراء تغير المناخ والاحتباس الحراري في العالم.وطالبت ميركل الدول الصناعية، بتطوير تكنولوجيات مبتكرة وتخصيص أموال لإيجاد طرق لوقف ارتفاع حرارة الأرض.وأكد أن ألمانيا تتحمل مسؤولية دولية ووطنية في هذا الإطار.وأشارت أن بلادها ستزيد مساهمتها دوليا في حماية المناخ من 2 مليار إلى 4 مليار يورو، بينها 1.5 مليار يورو ستمنحها لصندوق المناخ الأخضر.