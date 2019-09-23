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ترامب يفاجئ الجميع بحضور قمة المناخ

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
الأناضول - نيويورك/ بتول يوروك - فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الجميع بحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ، المقامة في إطار فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودخل ترامب إلى مقر القمة المنعقدة بقاعة الجمعية العامة، وجلس للاستماع لكلمات المتحدثين التي تناولت أزمة المناخ والحلول السياسية المطروحة لحلها.


ولم يكن من المتوقع أن يحضر ترامب القمة، باعتباره من المشككين في ظاهرة الاحتباس الحراري، وأدهش حضوره المفاجئ الجميع.

وغادر ترامب قاعة القمة بعد بقائه فيها لفترة وجيزة.

وتعقد قمة المناخ على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، ووافقت عليه 200 دولة باعتباره أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي.

واتفاق باريس يعتبر الاتفاق الدولي الأكثر شمولا بشأن المناخ، وتم اعتماده في 22 أبريل/ نيسان 2016، حين اتفقت وفود 196 دولة بينها روسيا، على منع ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض وإبقائها عند درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
كما تشمل الاتفاقية توفير المزيد من الموارد المالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

  
  
     
  
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