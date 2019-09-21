محسن مرزوق عن مظاهرات ميدان التحرير: هذا أمر دبّر بليل

Samedi 21 Septembre 2019



شكك زعيم مشروع تونس المنسحب من سباق الرئاسيات لصالح عبد الكريم الزبيدي في المظاهرات التي جدت مساء الجمعة في ميدان التحرير بمصر، ودون على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " تونس ثم مصر؟ أليس ذلك السيناريو هو ذاته الذي يعاد؟صدفة؟وهل في حياة الدول صدف؟ الحشود المشحونة هي فقط من تعتقد أنها تصنع تاريخا ولكنها في الواقع في مهب رياح تنفخ فيها قوى خفية.ستؤكد الأيام صحة ما نتوجس. " هذا أمر دبّر بليل".تدوينة مسقطة كشف من خلالها مرزوق انحيازه الى النظام العسكري الدموي ضد شعبه، ثم غمز في ثورة سبعطاش ديسمبر التي سرعان ما انتقلت من الرقم 17 الى الرقم 25 لتكون ثورة يناير المغدورة بفعل الدبابة. مازال مرزوق يسقط ويبالغ في السقوط حتى اكتشفنا أن نسل بن علي لم ينقطع بوفاته وأن في تونس الحرية "لكموتة" آدمية تعشق ميليشيات حفتر وتناصر سفاح مصر على شعبه وتحلم بالبيان رقم واحد الذي سينتظرونه طويلا حتى تغرب أعمارهم عن هذا الوطن.. يفنون ولا يأتي بيان العسكر..يرحلون ولا يلبون الطلبية..لقد كلفهم ضبع النفط بمهمة مستحيلة..يأتي الذي عنده علم بعرش بلقيس لسليمان قبل ان يرتد إليه بصره، ولو عمر ألف سنة ما استطاع فتى فريدوم هاوس ان يأتي بعرش تونس الى الضبع الاماراتي الأبخر.