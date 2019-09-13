الجزائر: إيداع المعارض كريم طابو الحبس الموقت بتهمة ''إضعاف معنويات الجيش''

Vendredi 13 Septembre 2019



أودِع زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" المعارض (غير المرخص) في الجزائر كريم طابو (46 عاما) الحبس الموقت من جانب قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة قرب الجزائر العاصمة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أعلن أحد محاميه مصطفى بوشاشي الخميس.وبحسب موقع "تي إس أ"، فإن طابو الذي شارك في كل التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 شباط/فبراير "كان يتجول في العاصمة حين اقترب منه أشخاص أبلغوه أنهم من جهة أمنية، وطلبوا منه مرافقتهم".وشغل كريم طابو بين العامين 2007 و2011 منصب السكرتير الأول للحزب التاريخي المعارض "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي أسسه الزعيم الثوري الراحل حسين آيت أحمد غداة استقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962. ثم غادر الحزب ليؤسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حزبه الخاص "الحزب الديمقراطي الاجتماعي".