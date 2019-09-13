Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - E Ahat  

الجزائر: إيداع المعارض كريم طابو الحبس الموقت بتهمة ''إضعاف معنويات الجيش''

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
أودِع زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" المعارض (غير المرخص) في الجزائر كريم طابو (46 عاما) الحبس الموقت من جانب قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة قرب الجزائر العاصمة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أعلن أحد محاميه مصطفى بوشاشي الخميس.

وبحسب موقع "تي إس أ"، فإن طابو الذي شارك في كل التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 شباط/فبراير "كان يتجول في العاصمة حين اقترب منه أشخاص أبلغوه أنهم من جهة أمنية، وطلبوا منه مرافقتهم".


وشغل كريم طابو بين العامين 2007 و2011 منصب السكرتير الأول للحزب التاريخي المعارض "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي أسسه الزعيم الثوري الراحل حسين آيت أحمد غداة استقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962. ثم غادر الحزب ليؤسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حزبه الخاص "الحزب الديمقراطي الاجتماعي".

  
  
     
  
festival-801731a37e89ffe00350921ae2730fb2-2019-09-13 07:42:41






0 de 0 commentaires pour l'article 189031



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
25°
 31° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2332°-2332°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568360032|189031 474|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires