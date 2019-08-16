الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

Vendredi 16 Août 2019
الأناضول - أعلنت جماعة "الحوثيين" في اليمن، مساء الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.
وقال "يحيى سريع"، المتحدث باسم قوات الحوثيين، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k (لم يدكر عددها)، على مطار أبها الدولي".
وأضاف "سريع"، أن "عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها، استهدفت مواقع حساسة في المطار، وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر".
وأشار إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".
ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية حول ما ذكرته الجماعة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
وقال "يحيى سريع"، المتحدث باسم قوات الحوثيين، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k (لم يدكر عددها)، على مطار أبها الدولي".
وأضاف "سريع"، أن "عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها، استهدفت مواقع حساسة في المطار، وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر".
وأشار إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".
ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية حول ما ذكرته الجماعة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
En continu
- 10:32 حكومة تصريف أوهام...
- Hier 22:03 معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتتسبب في رعبه
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:46
|19:12
|16:09
|12:31
|05:37
|04:01
|
30°
|29°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-23
|34°-22
|36°-24
|36°-24
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 112) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 970) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 968) كلات بعضها ..
( 66 758) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 400) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 669) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 055) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 570) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 776) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 075) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 878) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 037) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 395) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 214) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 44 008) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 717) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 126) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 262) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 256) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 433) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: إياد الدهماني: إجتماع مرتقب بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة للنظر في مسألة استقالة وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي