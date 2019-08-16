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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
الأناضول - أعلنت جماعة "الحوثيين" في اليمن، مساء الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.

وقال "يحيى سريع"، المتحدث باسم قوات الحوثيين، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k (لم يدكر عددها)، على مطار أبها الدولي".


وأضاف "سريع"، أن "عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها، استهدفت مواقع حساسة في المطار، وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر".

وأشار إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية حول ما ذكرته الجماعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

  
  
     
  
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