محكمة بريطانية تحدد 11 نوفمبر موعدا للجلسة المقبلة في قضية الأميرة هيا وحاكم دبي

Jeudi 01 Août 2019



فرانس 24

الأميرة هيا طلبت "حضانة طفليها وتأمين حماية من التعرض للإساءة ومن زواج قسري"

- حددت محكمة بريطانية الأربعاء موعد الجلسة المقبلة للنظر في القضية القائمة بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أمام المحكمة العليا بلندن.وقدمت الأميرة هيا الثلاثاء إلى المحكمة برفقة محاميتها فيونا شاكليتون التي كانت مثلت الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أثناء طلاقه من الأميرة ديانا.وكانت الأميرة هيا طلبت الثلاثاء تمكينها من الحماية من "زواج قسري"، ويمكن أن يشمل الإجراء أحد ابنيها من الشيخ محمد.كما طلبت الأميرة هيا (45 عاما) تمكينها من إجراء حماية من التعرض للإساءة وطلبت حضانة الطفلين (بنت عمرها 11 عاما وولد عمره 7 أعوام) خلال هذه الجلسة التي لم يسمح إلا لوسائل الإعلام البريطانية بتغطيتها.وكتبت وكالة برس أسوشييشن البريطانية أن "القاضي سمح لوسائل الإعلام بنقل أن الأميرة طلبت حضانة طفليها وتأمين حماية من التعرض للإساءة وتأمين حماية من زواج قسري على صلة بالطفلين".وطلب الشيخ محمد الذي مثله محاموه، من جهته خلال هذه الجلسة التمهيدية، عودة طفليه إلى الإمارات.وأصدر الزوجان إثر جلسة خاصة هذا الشهر بيانا يتعلق بطبيعة القضية.وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات تتعلق بمصلحة الطفلين من زواجهما ولا تتعلق بالطلاق أو الأمور المالية".فرانس24/ أ ف ب