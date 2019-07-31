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نتنياهو يلتقي كوشنر في القدس ضمن جولته بالمنطقة

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
الأناضول - القدس/ سعيد عموري - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، بمدينة القدس.

ووصف بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اللقاء بـ"المهم"، من دون أن يتطرق إلى تفاصيله.


وحسب البيان؛ حضر اللقاء أيضًا كل من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

ووصل كوشنير، في وقت سابق الأربعاء، إلى تل أبيب، في زيارة تستغرق عدة ساعات ضمن جولة يقوم بها في المنطقة.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة "فانيتي فير" السياسية، غادر كوشنر الولايات المتحدة، مساء الإثنين، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة الزخم الذي تولد في "ورشة المنامة" بالبحرين يونيو/حزيران الماضي.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

  
  
     
  
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