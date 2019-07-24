بريطانيا.. بوريس جونسون يبدأ تشكيل حكومته

Mercredi 24 Juillet 2019



الأناضول

- بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تشكيل حكومته الجديدة بعد استقالة عدد من الوزراء.وبدأ جونسون باختيار وزير الداخلية، ساجد جاويد، ليصبح وزيرا للمالية.كما اختار جونسون، بريتي باتيل، التي استقالت من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي، لتصبح وزيرة للداخلية خلفا لجاويد، حسبما أفادت قناة "آي تي في" المحلية.وكلف جونسون، دومينيك راب، الذي استقال أيضا من منصب وزير شؤون بريكست في حكومة ماي، ليصبح وزيرا للخارجية.وسيحتفظ ستيف باركلي، بمنصبه وزيرا لشؤون بريكست.واختار جونسون، أيضا "بين والانس" وزيرا للدفاع، خلفا لـ"بينى موردونت"، التي أعلنت استقالتها، الأربعاء.وكان آخر منصب تولاه "والانس"، هو وزير الأمن والجريمة الاقتصادية.كما تم اختيار النائبة البرلمانية ليز تروس، وزيرة للتجارة الدولية، والنائبة تيريزا فيليرز، وزيرة للبيئة.وكان تسعة وزراء بريطانيين أعلنوا استقالتهم من الحكومة، بعد فوز جونسون، برئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، وزعامة حزب المحافظين، خلفًا لتيريزا ماي.وأحدث الوزراء الذين أعلنوا أنهم سيتركون مجلس الوزراء، وزير الخارجية، جيريمي هانت، الذي قال إنه لن يشترك في الحكومة الجديدةزوفي وقت سابق الأربعاء، تسلم جونسون، مهامه رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.ووصل جونسون، قصر باكنغهام (مقر ملوك بريطانيا في لندن)، ليتم تنصيبه رسميا من جانب الملكة إليزابيث الثانية.وأعلن القصر في بيان، أن الملكة إليزابيث قبلت استقالة تيريزا ماي، ليتولى جونسون رئاسة الوزراء خلفا لها.والثلاثاء، أعلن حزب المحافظين، فوز جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لـ "ماي" التي استقالت من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.وفاز جونسون، بحصوله على 92 ألفًا و153 من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 46 ألفًا و656 لمنافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.