بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر بعد هذا الفيديو

Samedi 20 Juillet 2019



وكالات

- بعد حالة الجدل الذي أثارها الفيديو الخاص بتسليم أبطال الجزائر كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز في نهائي البطولة على السنغال بهدف نظيف، ولقطة النجم رياض محرز وعدم تسليمه على رئيس الوزراء المصري، تقدم المحامي سمير صبري المحامي، ببلاغ رسمي للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، لإدراج رياض محرز لاعب منتخب الجزائر وفريق مانشيستر سيتي الإنجليزي على قوائم الممنوعين من دخول مصر.وقال سمير صبرى، إن اللاعب رياض محرز قام بإزدراء رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسليمه كأس بطولة الأمم الإفريقية، وقت تتويج منتخب الجزائر.ويأتي ذلك بعد الاتهامات التي تسوق ضد كابتن منتخب الجزائر، والمتعلقة بتجاهله السلام على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة خلال تسليم الكأس.وتداول مستخدمو مواقع التواص الاجتماعي فيديو لما وصفوه تجاهل نجم منتخب الجزائر للتسليم على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة خلال تسليم كأس البطولة لعام 2019.وتغلبت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، وقعه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.وبهذا التتويج القاري، تكون الجزائر أحرزت كأسها الإفريقية الثانية، بعد التي حققتها على أرضها سنة 1990.وغمرت الفرحة مدن وقرى الجزائر عقب تتويج الخضر بأمم إفريقيا، وامتدت لتشمل عدة مدن فرنسية على غرار جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.