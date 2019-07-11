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عطل فني في تويتر قبيل قمة ''لمنصات التواصل الاجتماعي'' بالبيت الأبيض

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
الأناضول - واشنطن - تعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، الخميس، إلى "عطل فني"، أربك مستخدميه في العديد من دول العالم.

وعند فتح موقع تويتر تظهر رسالة: "هناك خطأ فني. شكراً على الملاحظة، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا".


وذكر موقع "داون ديتيكتور"، الذي يتتبع انقطاع خدمات مواقع التواصل، أن موقع تويتر "تلقى نحو 70 ألف شكوى عن انقطاع خدمة المنصة من العديد من الولايات الأمريكية كفيرجينيا وجورجيا، فضلًا عن هولندا".

ويشار أن العطل الفني في موقع تويتر جاء قبيل قمة لمنصات التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، في وقت لاحق الخميس.

واللافت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يوجه دعوة لمسؤولي منصتي تويتر وفيسبوك لحضور القمة، رغم استخدامه المتكرر "تويتر" لإيصال رسائله.

وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب، عبر حسابه في تويتر: "سنطرح موضوعًا كبيرًا اليوم في قمة منصات التواصل الاجتماعي بالبيت الأبيض، سيكون عن التضليل والتحيز والتمييز والقمع الذي تمارسه بعض الشركات. لن نسمح لها بالإفلات من العقاب بعد الآن".

ويتهم ترامب، المسؤولين عن منصات الانترنت الكبرى، بـ "التحيز وقمع" الأصوات المحافظة، على الرّغم من العدد الكبير لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب إعلام محلي.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie (1-1) 3-4 Tab
    20:00: Madagascar - Tunisie (0-3)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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