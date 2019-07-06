أمم إفريقيا.. الجزائر تسعى لعبور غينيا في ثمن النهائي

Samedi 06 Juillet 2019



الأناضول

- يخوض المنتخب الجزائري، الأحد، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام نظيره الغيني في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.ولن تكون مباراة الغد سهلة على المنتخب الجزائري الذي يسعى بشتى الطرق لمواصلة سلسلة الانتصارات وانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي القاري.ومن المتوقع أن يخوض جمال بلماضي المدير الفني للجزائر اللقاء بطريقة 4-2-3-1؛ حيث سيلعب رايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال.بينما سيلعب كمحوري ارتكاز الثنائي عدلان قديورة و إسماعيل بن ناصر، على أن يقود الهجوم بغداد بونجاح ومن تحته الثلاثي يوسف بلايلي وسفيان فيغولي ورياض محرز.على الجانب الآخر، لن يغير المدرب البلجيكي بول بوت المدير الفني لغينيا في طريقته المعتاد عليها؛ حيث سيلعب بطريقة 4-2-3-1.وسيلعب إبراهيم كوني في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع إسياجا سيلا، إرنست سيكا، فالايت سيمون، ميكائيل دايريستامرايس، فيما سيلعب أمادو دياوارا، و إبراهيما سيسيه كمحوري ارتكاز.وسيقود الهجوم سوري كابا ومن تحته الثلاثي فرانسوا كامانو، نابي كيتا، إبراهيما تراوريه.وتاريخيا جمع المنتخبين 6 مباريات رسمية سابقة، منهم مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الإفريقية، بمجموع 4 انتصارات لغينيا مقابل انتصار وحيد للجزائر وتعادل وحيد أيضاً.وكانت البداية عام 1972، حيث فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف في ذهاب تصفيات إفريقيا لكأس العالم، إلا أن المنتخب الغيني هو من اجتاز هذا الدور، بالفوز 5-1 على ملعبه.أخيراً التقى الطرفان في يونيو/حزيران 2017 بملعب مصطفى تشاكر، وفاز الخضر 2-1 بهدفي سفيان هني والعربي هلال سوداني مقابل هدف فودي كامارا.