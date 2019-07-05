محسن مرزوق : كيما حذّرتكم من تنصيب بن سدرين نحذّركم من تنصيب العياشي الهمامي !

Vendredi 05 Juillet 2019



أكد محسن مرزوق ان كتلة مشروع تونس لن تصوت لصالح العياشي الهمامي، وان البرلمان إذا تمكن من جمع 145 من النواب يمكنه التصويت له دون الحاجة الى كتلته، لكنه حذر من مغبة ذلك وذكّر من يسعى الى تنصيب العياشي بانه سبق وحذر من تنصيب سهام بن سدرين التي اتهمها بـ الأدلجة وعدم الحياد! كمال وجه الى العياشي الهمامي نفس التهم، لكنه لم يذكر نوعية الادلجة ولا الانحياز لمن وعلى حساب من، ولعلها من غرائب ما يحدث في تونس ان يتهم احد قيادات اليسار الطلابي زميله ورفيقه في نفس العائلة الفكرية بمثل هذه التهم.مرزوق الذي عاد الى شطحاته بعد مرحلة هدوء فرضها عليه الشاهد، خير العياشي الهمامي بين الانسحاب او ان تسحب النهضة دعمها له، ويبدو ان عزوف الشاهد على تقريب مرزوق والانتظار الطويل والمهين الذي لحق بصاحب المشروع على باب حزب الشاهد، أسهم في تعكير الأجواء، حتى ان مرزوق قال "قداش باش نبقوا نترقبوا"، هذا التجاهل دفع بمرزوق الى اطلاق جرعة جديدة من خطابه الاقصائي القديم، هذه المرة تجاوز الإسلامي والوطني والقومي وحط عند اليساري، يعمل على إقصاء الرجل اليساري لأنه تخلص من دودة الإقصاء واحتفظ بمضامين اليسار الجميلة، بل ذهب مرزوق الى حد اعتبار العمل مع حملة المرزوقي بمثابة التهمة التي تبطل الإجماع حول العياشي، في المقابل استغرب من النهضة حين رفضت تزكية عنصرين من منظومة بن علي، لنكون أمام صورة رديئة يجرّم فيها العمل مع المناضل المرزوقي ويكرم فيها من عمل مع الجلاد بن علي!جاء في تصريح محسن مرزوق لموزاييك اف ام الجمعة 5 جويلية 2019 "العياشي الهمامي ما ثماش عليه توافق يمكن يسحب ترشحو والا تسحب النهضة دعمها ليه.. كلام هذا! نطيحو سليم اللغماني ونحطو العياشي الهمامي الي كان ناطق رسمي متاع الحملة متاع المنصف المرزوقي في 2014، العياشي الهمامي نعرفو مليح كان في الجامعة عندو مواقف متاع اندفاع، وبعد تغير في حياتو وشارك في إضراب 18 أكتوبر متاع الجوع، نحن اقترحنا سي عادل كعنيش وسي عبد الرحمان كريم وكلهم قامات كبار، جماعة النهضة قالو هذوما جماعة النظام القديم، جماعة ازلام.. ثم حل اسحبوا الشخص هذاكا "العياشي الهمامي"وتو نلقوا توافق، وكيما كنا من البداية اعترضنا على سهام بن سدرين، والناس فهمت تو انو ثم مناصب في هيئات دستورية مهمة تحط عليهم ناس مؤدلجين، وموش محايدين".علينا ان نستعين بعلماء النفس وأطباء التشريح وعلماء الوراثة ودكاترة الاعصاب والامراض العقلية وعلماء الفلك وقراء النجوم وشوافات الكف والساحرة الشريرة وما تيسر من التڨازات.. حتى نشرع في فك اللغز المحير! كيف يفكر هؤلاء، ولماذا يسعون الى اقصاء الحقوقي اليساري وهم الذين ترعرعوا على نفس الموائد الفكرية، لماذا يحرم اليسار بعض يساره من رئاسة المحكمة الدستورية، لماذا يقطعون عليه الطريق مثلما قطعوا الطريق عن الرئيس اليساري، مالذي في ادمغتهم وفي أفئدتهم وفي اجهزتهم وفي أمعائهم، أي نوعية من الحشرات تعبث بجيناتهم فتحرضهم حتى على رفاقهم!