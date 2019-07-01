المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة موريتانيا الحاسمة

Lundi 01 Juillet 2019



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- انهى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاثنين تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم "مصر 2019" التي ستجمعه غدا الثلاثاء بنظيره الموريتاني وذلك باجراء حصة تمريينية اخيرة احتضنها ملعب بيتروجيت.وستعرف التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي بمناسبة لقاء موريتانيا غياب متوسط الميدان غيلان الشعلالي بعد جمعه لانذارين و الظهير الايسر ايمن بن محمد بسبب الاصابة.ولئن ظل التعتيم السمة البارزة في الاختيارات الفنية للمدرب الان جيراس فان جميع المؤشرات تدل على تجديد الثقة في اغلب العناصر التي خاضت المباراة الاخيرة ضد مالي مع بعض التحويرات من ذلك اقحام الفرجاني ساسي او (كريم العواضي) مكان الشعلالي والاعتماد على المساكني كاساسي.واشار الظهير الايسر اسامة الحدادي ان //هناك وعي شديد باهمية لقاء الغد ضد موريتانيا من خلال العزم على تقديم افضل من ذلك الذي قدمناه في لقاء مالي ويبقى الاهم من الاداء هي النتيجة الايجابية التي ستضعنا في ثمن النهائي //. واضاف اللاعب //المؤشر الايجابي في مردود المنتخب التونسي كما لاحظناه جميعا في لقاء مالي هو ذلك المنحى والنسق التصاعدي الذي سنسعى الى ترجمته في مباراة الغد ضد موريتانيا اذ اظهر اللاعبون قوة شخصية من خلال العودة في النتيجة وتحدي كل الظروف وصعوبة المنافس و حرارة الطقس // وختم الحدادي // صحيح ان الحديث عن الاداء و المردود والاقناع مهم بالنسبة للمنتخب التونسي ولكن الاهم هي النتيجة النهائية فالذي سيخلده التاريخ هو التاهل الى ثمن النهائي ولاشي غير ذلك فالعبرة بالخواتيم و النتايجة النهائية /.وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عين الرواندي لويس حاكيزيمانا لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس وموريتانيا والتي سيحتضنها ملعب السويس يوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.كما تقرر تعيين أرسني مارينقوني من الموزمبيق مساعدا أولا و سيديبي سيديكي من غينيا مساعدا ثانيا و باسيفيك ندابهاوينمانا من بورندي حكما رابعا.يذكر ان المنتخب التونسي يحتل المركز الثاني للمجموعة الخامسة بمعية انغولا بنقطتين اثر تعادلين امام انغولا ومالي بذات النتيجة هدف لمثله ويختتم الدور الاول بمواجهة منتخب موريتانيا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة يوم الثلاثاء.ويشار الى انه يتاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا المنتخبات اصحاب المراكز الاول والثاني من كل مجموعة (6 مجموعات) الى جانب افضل 4 منتخبات اصحاب المراكز الثالث.