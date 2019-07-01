أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تنتزع بطاقة العبور لثمن النهائي برباعية في شباك ناميبيا

Lundi 01 Juillet 2019
الأناضول - انتزع منتخب كوت ديفوار، الإثنين، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب منتخب كوت ديفوار على ناميبيا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تذيل المنتخب الناميبي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
أنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39.
وأضاف جيوفروي سيري داي الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يقلص المنتخب الناميبي النتيجة عبر جوسلين كاماتوكا في الدقيقة 71.
وردّ المنتخب الإيفواري بالهدفين الثالث والرابع عن طريق ويلفريد زاها وماكسويل كورني في الدقيقتين 84 و89.
وتغلب منتخب كوت ديفوار على ناميبيا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تذيل المنتخب الناميبي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
أنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39.
وأضاف جيوفروي سيري داي الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يقلص المنتخب الناميبي النتيجة عبر جوسلين كاماتوكا في الدقيقة 71.
وردّ المنتخب الإيفواري بالهدفين الثالث والرابع عن طريق ويلفريد زاها وماكسويل كورني في الدقيقتين 84 و89.
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|3
|3
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|0
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|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
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|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
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|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
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|G
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|P
|DB
|6
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|2
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|3
|3
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|0
|3
|6
|3
|2
|0
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|3
|1
|3
|1
|0
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|0
|3
|0
|0
|3
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|Pts
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|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
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|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
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|2
|2
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|0
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|1
|2
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Par:raisonnable (Tunisia )
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